Turcia este pregătită pentru un nou sezon în care să-și transporte turiștii cu Expresul de Est

Expresul de Est din Turcia, considerată drept una dintre cele mai cunoscute rute feroviare din lume și care oferă o călătorie din centrul spre estul Turciei, a început deja să-i transporte pe călători.

Expresul de Est și-a finalizat recent primul serviciu pentru sezonul 2023-2024. Cu o lungime de aproximativ 1.310 kilometri, călătoria cu trenul începe din capitala Turciei, Ankara , continuă spre Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan și Erzurum iar apoi se încheie la Kars . Durata este de aproximativ 26 de ore, călătoria le permite pasagerilor să observe peisajele vaste ale Turciei și să vadă totodată cum provinciile estice se transformă în destinații extraordinare pentru sezonul de iarnă.

O aventură „unică”

Pe ruta Ankara-Kars operează două trenuri separate, Expresul de Est și Expresul de Est Turistic. Recent trenul respectiv a devenit atât de popular încât o versiune turistică a fost adăugată pe traseu încă din 2019 pentru a satisface cererea călătorilor. Expresul de Este este format din vagoane Pullman, cupetă și are aproximativ 50 de opriri de-a lungul traseului, în timp ce Expresul de Est Turistic include vagoane de dormit și de luat masa și are doar 29 de opriri. Expresul de Est are pauze limitate, Expresul de Est Turistic are pauze de două până la trei ore, astfel încât pasagerii să poată vedea mai multe obiective turistice de-a lungul rutei.

Noul serviciu de sezon al Touristic Eastern Express face opriri de vizitare a obiectivelor turistice la stațiile Erzincan și Erzurum în direcția Ankara-Kars și la stațiile İliç, Divriği și Sivas în direcția Kars-Ankara, care este ruta de întoarcere. Touristic Eastern Express are opt paturi de dormit și o mașină de mese, care sunt destul de confortabile. Fiecare vagon de dormit are zece compartimente (camere) cu doua paturi. Deși pasagerii pot savura micul dejun și cina în vagonul restaurant, o tendință în creștere – influențată de rețelele de socializare – este aceea de a lua masa în confortul propriului compartiment, unde pasagerii pot pregăti și decora o masă după gustul lor cu delicatese pe care le aduc sau le comandă. opriri de drum.

Ultima oprire este Kars, orașul magic de iarnă al Turciei.

Popularitatea tot mai mare pe care a înregistrat-o Expresul de Est Turistic i-a determinat pe mulți călători să considere această rută drept unică pentru sezonul de iarnă. Frumusețea orașului Kars, ultima oprire a călătoriei și celelalte orașe pitorești din Anatolia de-a lungul traseului sunt factori care au contribuit la formarea acestei imagini. În nord-estul Turciei, Kars este una dintre cele mai vechi așezări ale Anatoliei, care a găzduit urartienii, perșii, romanii de Est, selgiucizii, otomanii și rușii. Kars este situat la intersecția numeroaselor rute comerciale esențiale, inclusiv Drumul Mătăsii, iar acest factor a dus la dezvoltarea unei destinații bogate din punct de vedere arhitectural și cultural.

Hotelurile din centrul orașului Kars găzduiesc oaspeții în clădiri construite în stil baltic, iar restaurantele orașului, renumite pentru spectacolele lor caucaziene și atmosfera confortabilă în serile reci de iarnă, fac orașul unic. Bucătăria bogată de la Kars, este renumită pentru aromele sale distinctive – în special pentru brânzeturile regionale și preparatele gătite din carne de gâscă.

O plimbare prin centrul orașului dezvăluie câteva clădiri din piatră de bazalt. Aceste atracții includ Moscheea Fethiye, Moscheea Kümbet, Castelul Kars și structurile din jurul pârâului Kars. Situl arheologic Ani, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, este, una dintre cele mai extraordinare atracții ale zonei. De la zidurile care înconjoară orașul antic până la colecția diversă de catedrale, moschei și poduri care au supraviețuit intacte până în zilele noastre, Ani oferă un tablou izbitor, cu structuri care aduc exemplele arhitecturale religioase, administrative, militare și civile ale orașului. Cunoscută și ca o destinație faimoasă de schi, Kars găzduiește Centrul de schi Sarıkamış, cu cea de-a treia pistă de schi la cea mai înaltă altitudine din lume. O altă experiență încântătoare este să sărbătoriți la Kars o tradiție veche de secole în care să vă plimbați la sfârșistul lunii noiembrie cu săniile trase de cai pe lacul înghețat Çıldır.

Vizionare placuta