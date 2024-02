Mariana Moculescu, critici dure la adresa lui Smiley și a Ginei Pistol: De ea zic că e boxer...

Mariana Moculescu, fosta soție a celebrului producător Horia Moculescu, a stârnit controverse în mediul online prin declarațiile sale dure despre Gina Pistol și Smiley. Într-un interviu recent acordat pentru Cancan, Mariana Moculescu a dezvăluit fără menajamente antipatia sa față de Smiley și a fost ironică la adresa Finei Pistol. Mai mult decât atât, aceasta a oferit și detalii despre propria sa activitate pe platforma OnlyFans.

„Ce să spun… Smiley a plecat cu boxerul în SUA… Gina Pistol, de ea zic că e boxer. Am văzut că este nemulțumită de o nouă tunsoare pe care a căpătat-o în America. Mă umflă și râsul!”, a declarat fosta soție a lui Horia Moculescu, pentru sursa citată mai sus.

Totodată, Mariana a dezvăluit și motivele antipatiei sale față de Smiley, subliniind un moment aparent tensionat petrecut în timpul unei apariții TV. Aceasta a menționat că nu-l suportă pe Smiley încă de la un eveniment unde, în timp ce ea urma să facă duș în direct, artistul a avut o reacție de dispreț față de situația respectivă.

Anamaria Prodan, adevărul despre căsnicia lui Reghecampf cu Mariana Pfeiffer: Am ajutat-o foarte mult

"Cât despre Smiley, eu nu îl mai suport de când am fost la o emisiune a lui Cătălin Măruţă, în care eu am făcut duş în direct. A venit şi el la un moment dat, când era adrenalină în platou. Am observat atunci că l-a întrebat pe Măruţă: «Ce se întâmplă aici?». Cătălin i-a spus că eu urmează să fac duş în direct. Smiley a avut o reacţie de dispreţ. De genul: «Pfff!». De atunci, nu îl mai suport”, a mai spus Mariana pentru sursa citată mai sus.