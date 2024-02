Antonia, reguli stricte pentru copiii ei. Cei mici nu au voie să stea pe telefon: Vă aveți unul pe altul, vă jucați între voi..

Antonia este una dintre cele mai iubite artiste din lumea artistică autohtonă, însă, pe lângă succesul profesional, ea este și o mămică foarte implicată în viața celor trei copii ai săi. Recent, frumoasa artistă a fost invitată în podcastul lui Mihai Bobonete, acolo unde a oferit detalii din viața sa, dar a vorbit și despre felul în care își educă copiii. Astfel, despre cei doi băieți ai săi, Dominic și Akim, Antonia a dezvăluit că, deși între ei există neînțelegeri, își asumă rolul de mediator și încearcă să rezolve conflictele care apar în familie.

În discuția deschisă cu Mihai Bobonete, Antonia a recunoscut că le impune reguli stricte copiilor săi, considerând că este esențial ca aceștia să aibă limite clare. Cu toate că tatăl lor, Alex Velea, este mai indulgent, Antonia insistă asupra respectării regulilor impuse. Mai mult, în ceea ce privește educația copiilor săi, Antonia a subliniat importanța credinței și recunoștinței față de Dumnezeu în viața de zi cu zi. Rugăciunea înainte de culcare este un obicei pe care îl practică cu micuții săi, încurajându-i să-și exprime recunoștința pentru tot ceea ce au.

„E mai greu cu băieți, pentru că au foarte multă energie. Consider că i-am educat cât de cât ok. Ei mă ascultă, mai ales dacă văd că sunt nervoasă sau strâng din dinți cum făcea mama. Eu sunt polițistul rău. Știi că e vorba că s-au schimbat generațiile… eu nu cred în totalitate în treaba asta. Adică, tu îți educi copiii. Eu nu sunt în măsură să dau sfaturi, eu doar povestesc ce fac eu acasă la mine. Nu-mi place să spună alții așa e bine. Consider că tu dai educația și stilul în care îți crești copilul. Tu faci regulile, indiferent de ce generație există, nu? Ce înseamnă acum? Să mergem după generația aia? Mai sunt niște părinți, mai în vârstă decât mine, și care te-ai fi gândit că aplică aceeași tactică și nu mai știu ce să mai facă, pentru că ai lor copii erau de neoprit”, a povestit vedeta la podcastul lui Mihai Bobonete.