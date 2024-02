Gina Matache, despre participarea Oanei în emisiunea Power Couple: De multe ori mă ia somnul...

Oana Matache și partenerul său, Radu Siffredi, au intrat în ate odată cu participarea lor la emisiunea "Power Couple", unde își pun la încercare compatibilitatea și relația în fața publicului larg. Însă, povestea lor de dragoste a fost marcată și de reacțiile inițiale critice ale mamei artistei, Gina Matache.

Relația dintre Oana Matache și Radu Siffredi a fost controversată de la început, mai ales după ce Oana a divorțat de tatăl copiilor ei pentru a fi alături de noul său partener, Radu. Chiar dacă la început Gina Matache nu a fost de acord cu această alegere, acum ea a ales să se abțină de la orice fel de comentariu. În cadrul unui interviu pentru Cancan, Gina Matache a declarat că o urmărește pe fiica ei în emisiunea Power Cpuple.

Deși inițial și-a exprimat în mod public reticența și a postat mesaje critice pe rețelele de socializare, Gina Matache și-a schimbat ulterior atitudinea, recunoscând că a greșit când s-a amestecat în relația fiicei sale.

„Da, sigur că da! Apropo de fericire, eu nu știu ce înseamnă să fii fericit, dar dacă lucrurile merg ok, atunci eu cred că e bine. În viață ai foarte puține momente de fericire, le numeri cumva pe degete. Restul este călduț, faci compromisuri, negociezi, etc. etc. și uite, au trecut anii”, a mărturisit Gina Matache, conform wowbiz.ro.