Loredana Chivu confirmă relația cu fostul soț al Andei Adam: I-am cunoscut și fetița...

O nouă poveste de dragoste captivează atenția fanilor, iar protagoniștii acesteia sunt Loredana Chivu și Sorin Nicolescu, fostul soț al cântăreței Anda Adam. Fosta asistentă TV a confirmat recent relația lor, iar cuplul pare să fie fericit și îndrăgostit.

Loredana Chivu, cunoscută pentru aparițiile sale televizate și pentru trecutul său tumultuos, a dezvăluit că relația cu Sorin Nicolescu a început acum câteva luni și este încă la început. Cei doi au făcut deja primii pași în a-și construi o poveste de dragoste, iar recent au fost surprinși împreună, amândoi fiind cu zâmbetul pe buze.

Fosta asistentă TV a mărturisit că au început să iasă împreună și că Sorin Nicolescu a fost cel care a făcut primul pas pentru a o cuceri. Deși se cunoșteau de mai mult timp, relația lor a evoluat într-un mod neașteptat.

Mai mult, fosta asistentă tv a vorbit deschis despre fericirea pe care o simte alături de Sorin Nicolescu și despre modul în care acesta a reușit să îi câștige încrederea.

„Mi-a fost foarte greu să mai am încredere în bărbați după tot ce mi s-a întâmplat, dar am ales să dau o șansă relației. După rău, întotdeauna vine ceva bine. Nu mai vreau să vorbesc despre relația trecută, nu are niciun rost. Vorbesc doar despre prezent și ce este cel mai important, el este singurul bărbat din viața mea și doar asta contează”, a mărturisit Loredana Chivu, potrivit sursei citate mai sus.