Liviu Vârciu, ceartă cu vecinii din cauza mașinilor pe care le deține: Vecinii mei frustrați sau oameni care au probleme...

Liviu Vârciu, cunoscutul actor și prezentator TV, se confruntă cu neînțelegeri constante în cartierul rezidenițial în care locuiește, cel de lângă pădurea Băneasa. Deși este un artist apreciat de multi români, de pare că vecinii lui nu prea îl au la inimă. Mărul discordiei ar fi chiar cele 20 de mașini pe care Liviu Vârciu le deține și pe care le parchează în jurul blocului unde locuiește.

Invitat în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars alături de Răzvan Fodor și Cosmin Natanticu, Liviu Vârciu a împărtășit publicului detalii legate de disputele pe care le are cu vecinii săi în privința locurilor de parcare. Cu un număr de aproximativ 20 de mașini, actorul se plânge de frecventele discuții în contradictoriu cu cei din jur, referitor la spațiile de parcare din zonă.

„Am 20 de mașini, în jur de 20 de mașini (…) În fața casei mele, am patru mașini și în parcare, unde este un supermarket, am două mașini. Și acum ca să îi anunț pe colegii mei, pe vecinii mei frustrați sau oameni care au probleme, în general, cu câte mașini are Vârciu…”, a declarat Liviu Vârciu, la Antena Stars, conform spynews.ro.