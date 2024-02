Octavia Geamănu, în procese cu Antena 1 de doi ani! Până unde s-a ajuns: Avem termen în martie și un altul în aprilie...

Octavia Geamănu a prezentat știrile Observator timp de 12 ani, timp în care arareori și-a luat concediu de odihnă. Cu multă pasiune și dăruință, Octavia Geamănu și-a iubit meseria, iar momentul în care a fost îndepărtată de la pupitrul știrilor a fost un adevărat șoc pentru ea. Ba mai mult, un an mai târziu, ea a fost și concediată, însă lucrurile nu aveau să rămână așa.

Octavia Geamănu a intentat trei procese pentru fostul angajator iar acum, la doi ani distanță, Octavia Geamănu a vorbit despre stadiul în care se află acestea. Vedeta a mărturisit că urmează un termen în luna martie, apoi încă unul în aprilie.

De când nu mai apare pe sticlă, Octavia Geamănu s-a focusat pe viața de familie, dar și pe pasiunile sale. Astfel, vedeta și-a creat un podcast care îi generează venituri, acolo unde se poate exprima liber, așa cum, spune ea, nu a putut să o facă din rolul de prezentatoare a știrilor Antena 1,

„Sunt doar mai vizibilă în online odată cu «mutarea» mea de la TV în această zonă. Jobul de atunci impunea anumite obligații, restricții, mai puțină libertate de exprimare după cum mi-aș fi dorit. Am acceptat acel regim fără să simt vreo presiune.

Dar odată ce-am devenit liberă de contract, fix așa m-am și simțit, liberă. Un sentiment pe care nu mi-am dat seama că uitasem cum se simte. Însă după «divorțul» de Antenă stăteam la masă cu oameni întâlniți într-o vacanță și fiecare povestea cu ce se ocupă. Când au ajuns la mine și m-au întrebat cu ce mă ocup am tresărit pentru că atunci a fost primul moment când și eu m-am întrebat cu ce mă ocup?

Până să apuc să răspund, cineva de la masă spune «Ive searched you on FB and I see that youre un influencer!». Am râs, am dat din umeri și ceea ce până atunci mi se părea ceva de neluat în calcul, am realizat că pentru cei de la masă e ceva interesant. Așa că am zis de-atunci că sunt digital creator. Rapid a apărut și podcastul «Gânduri bune», care generează conținut original pe rețelele de socializare. Așa că în prezent sunt digital creator. Dar nu unul care copiază, ci care creează. Vorbesc despre ce vreau, când vreau, cum vreau, cu cine vreau, cât vreau. Sunt într-un spațiu în care îmi permit să fiu eu fără restricții. Par într-un fel doar pentru că nu mă exprimam, dar sunt eu cea dintotdeauna”, a mai zis ea pentru sursa citată mai sus.