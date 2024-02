Pepe, moment rușinos pe scenă: Am căzut în fosă, s-a rupt scena cu mine...

Pepe are o carieră artistică de foarte mulți ani, iar artistul este în atenția publicului încă din anul 1996, atunci când a debutat la Ploiești. Ulterior, artistul a cunoscut succesul în 1999, alături de trupa Latin Express, care a introdus stilul flamenco în România. Din anul 2000, Pepe cântă singur, iar până în prezent a trăit numeroase momente mai mult sau mai puțin plăcute, toate făcându-l să fie artistul complex care este astăzi.

Recent, el a povestit câteva dintre momentele mai puțin fericite de pe scenă. La un moment dat, artistul a căzut de pe scenă, într-o fosă, iar cu altă ocazie i s-au rupt pantalonii în timpu unui concert.

„Am avut o criză de burtă pe scenă, vorbesc serios. Este foarte greu să și cânți, m-au trecut toate transpirațiile. La modul cel mai serios. Cred că nu este om căruia să nu i se întâmple ceva de genul, să ți se rupă pantalonii, ca fată să rămâi făra toc. Mie mi s-au rupt și pantalonii, am și căzut de pe scenă. Eram la niște premii importante și am căzut de pe scenă, am căzut în fosă, s-a rupt scena cu mine”, a declarat Pepe pentru Spynews.ro.

În momentul în care s-a grăbit să ajungă pe scenă, Pepe a sărit un gard, însă ghinionul a fost să își rupă pantalonii.

„Altădată am sărit un gard și mi-am rupt pantalonii, dar total i-am rupt. Am cântat cu o bluză legat de mine. Nu mai aveam timp să mă schimb, m-a prezentat și ca să nu o mai iau prin aglomerație, am sărit gardul. Am pierdut oameni dragi și a trebuit să urc pe scenă. Trebuie să respectăm job-ul pe care îl avem și să trecem peste orice fel de obstacol”, a mai adăugat artistul.