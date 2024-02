Mihai Dedu, de la lupta cu kilogramele la lupta pentru viață: Dintr-o dată te vezi în imposibilitatea de a vedea ziua de mâine

Un interviu recent acordat de Mihai Dedu a atras atenția publicului, deoarece a dezvăluit o poveste incredibilă de determinare și conștientizare a problemelor de sănătate. Prezentatorul de știri de la Pro TV a fost lăudat pentru eforturile sale de a pierde aproape 40 de kilograme într-un interval de 10 luni, dar realitatea din spatele acestei transformări este mult mai profundă și emoționantă.

La vârsta de 56 de ani și tată al unui băiat, Mihai Dedu, fost sportiv de performanță și campion național la atletism, a ajuns să se confrunte cu o luptă grea împotriva kilogramelor în plus și a problemelor de sănătate asociate. După ce a fost campion, viața sa a luat o altă direcție, iar stilul de viață nesănătos și neglijența l-au condus în punctul în care a luat mult în greutate.

Deși în trecut a reușit să slăbească ușor, lupta pentru pierderea în greutate a fost mult mai dificilă și a durat cinci ani până când a luat hotărârea fermă de a schimba ceva. Problemele de sănătate au început să se acumuleze, iar tensiunea arterială a ajuns la niveluri alarmante, punându-și viața în pericol.

”După ce am început procesul de slăbire am zis gata. La puțin timp am început să mă simt și slăbit și rău. Am pus totul pe seama faptului că e normal, că nu mâncam. Așa m-am chinuit cam două săptămâni.

Ajungând la medic, după acest timp, și bine că am ajuns, pentru că altfel nu am mai fi stat de vorbă. N-aș mai fi existat, am găsit niște afecțiuni. Pe interior eram rupt, și pe partea cardiovasculară, și cu tensiunea, pancreas, ficatul, care din cauza grăsimii abdominale, nu se mai vedea la ecografie.”, a mai spus Mihai Dedu.