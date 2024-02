Tavi Clonda nu a întors niciun scaun la Vocea României: Mamă, sunt așa de prost?!

Tavi Clonda, cunoscutul artist și soțul prezentatoarei Gabriela Cristea, a împărtășit recent detalii neașteptate despre drumul său în lumea muzicii și a televiziunii. Într-un interviu pentru Cancan, el a dezvăluit o poveste mai puțin știută despre experiența sa la "Vocea României" și despre cum a ajuns să semneze un contract cu Kanal D, unde și-a întâlnit și soția.

Artistul a mărturisit că înainte de a semna contractul cu Kanal D pentru a cânta în emisiunea prezentată de Gabriela Cristea, a avut o încercare la "Vocea României". Cu toate că nu a fost un moment de succes pentru el, această experiență a avut un impact semnificativ asupra drumului său în lumea muzicii.

„Înainte de contractul cu Kanal D și «Te vreau lângă mine», unde am cunoscut-o pe soție, în 2013, vara. Nu mai aveam contracte, mă sună cineva «hai la Vocea României», nu mi-e rușine să spun asta, poate să îmi dea cu hate oricine, știu cine sunt și ce pot. Mi se părea că nu mai sunt chiar puștan, am fost artist la MediaPro Music, am avut un album întreg la ei, mi se părea că o iau înapoi, nu prea mi-a plăcut ideea. Până la urmă accept, mă duc la «Vocea României».

M-am dus la Brașov, am trecut de nu știu ce probă, am ales o piesă, o luase un prieten de-ai mei, cu două numere mai în față. Am ales altă piesă, am trecut probele, urma prima televizare, cu «blindurile». Era vară, cald, stăteam la etajul 10, într-o garsonieră. Mă prinde o răceală, cum n-am avut în viața mea. M-am operat de polipi și de amigdale la 6 ani, de atunci poți să treci cu excavatorul peste corzile mele vocale, n-am treabă”, a povestit Tavi Clonda pentru sursa citată mai sus.