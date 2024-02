Oana Ioniță obține o victorie în disputa cu fostul soț pentru custodia fiului lor

Oana Ioniță, cunoscută coregrafă și personalitate în mediul artistic, a câștigat recent o primă bătălie în lupta pentru custodia fiului său în procesul împotriva fostului său soț, Florin Budnaru. Această victorie vine după luni de suferință și îngrijorare pentru vedeta care a mărturisit public problemele cu care s-a confruntat în relația cu fiul ei, care părea să se fi îndepărtat de ea în urma divorțului.

„Noi, în urma divorțului, am făcut o convenție pe care acum o regret. O convenție cu doi oameni care divorțează nu e mereu corectă. La un moment dat, nu mai sunt chiar în acordul celuilalt. Am făcut un acord scris în care vacanțele sunt clare – jumătate-jumătate – și ne înțelegem pentru restul timpului. Din câte mi-a spus avocata de la vremea respectivă, convenția poate fi oricând atacată și modificată. Doar că nu e așa de ușor. Nu l-am mai văzut atât de des, că neputințele lui din program de a-l vedea cât îmi doresc eu s-au transformat în neputințe ale mele. (…)

Domiciliul lui am hotărât să fie la fostul soț, fata are domiciliul la mine. Ei amândoi fac ore de dans la mine. S-a întâmplat să nu mai am acces foarte mult la el. Și am zis să atac această convenție. Am recurs, pe cale legală, la o revenire, ca să creăm un program fix. Să ne ținem noi, adulții, de el. Problema e că de 6 luni sunt într-o Ordonanță care nu s-a judecat”, a povestit vedeta, în emisiunea lui Cristi Brancu.