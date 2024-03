Irina i-a spus tatălui său, Irinel Columbeanu, să nu vină în America: Mă anunță ea când...

Fostul om de afaceri Irinel Columbeanu pare să-și fi găsit un nou echilibru în viață, adaptându-se la o realitate mai modestă și departe de faima și avuțiile care l-au definit odată. De la vila de lux din Izvorani la traiul într-un azil din Ghermănești, viața lui Columbeanu s-a schimbat radical.

Recent, Irinel Columbeanu a dezvăluit că fiica sa, Irina, este într-o relație și că și-ar dori să-l cunoască pe iubitul ei. Cu toate acestea, Irinuca i-a transmis tatălui ei să nu vină momentan în Statele Unite ale Americii, pentru că este frig și să mai aștepte o perioadă. Fostul om de afaceri a mărturisit că se simte foarte bine la azil și că s-a acomodat deja cu traiul de acolo. El a început să primească și pensia, chiar dacă suma nu este foarte mare.

Irinel Columbeanu și-a revăzut fiica, după 5 ani. Cum l-a așteptat Irinuca: Am fost foarte impresionat...

Fostul milionar se gândește în fiecare zi la fiica sa, Irina, căreia îi duce dorul. Adolescenta a plecat în urmă cu mai mulți ani în Statele Unite ale Americii, acolo unde locuiește alături de mama sa, Monica Gabor. Despre relația cu fiica sa, Irinel Columbeanu a menționat că aceasta îi trimite bani din străinătate, dar nu a oferit detalii despre o sumă exactă.

Cu toate că viața lui Columbeanu a suferit transformări majore, prietenii apropiați și personalul azilului confirmă că fostul magnat se simte bine și păstrează o atitudine pozitivă. Fotografiile cu fiica sa, Irina, stau lângă pat, fiind o amintire constantă a legăturii lor și a dorului pe care îl poartă în inima sa.

„Am văzut că are un album de poze cu fiica sa lângă pat și se uită mereu la el. Un prieten am înțeles că i l-a făcut. De vorbit la telefon vorbește cu ea de două-trei ori pe săptămână. Tot timpul îl aud vorbind de Irinuca. Știu că ea îi mai trimite bani din străinătate, dar nu am intrat în detalii mai multe să aflu ce și cum pentru că nu este treaba mea”, a mai spus Ion Cassian, proprietarul căminului de bătrâni din Ghermănești.