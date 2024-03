Ilinca Vandici, mărturisiri după ce a văzut-o pe actuala iubită a fostului ei soț: Am văzut, îți dai seama. Ce să simt...

Ilinca Vandici, prezentatoarea emisiunii „Bravo, ai stil!” și gazda emisiunii „Follow Us” de pe Kanal D2, a avut o primă reacție cu privire la apariția fostului său soț, Andrei Neacșu, alături de o nouă iubită, în spațiul public. Cu toate că divorțul a adus schimbări în viața lor personală, prioritățile rămân clare: binele și fericirea copilului lor, Zian.

Într-un interviu recent, Ilinca Vandici a afirmat că decizia lor de a rămâne părinți responsabili pentru Zian este una fermă și înțeleaptă. Chiar dacă drumurile lor s-au separat, ea și fostul soț sunt hotărâți să ofere copilului lor un mediu stabil și plin de iubire.

„Cum am mai spus, rămânem părinții lui Zian și bineînțeles că vom fi mereu alături de el. Cred că este o perspectivă sănătoasă și matură din care am acționat și vom acționa în continuare în ceea ce privește viața copilului nostru. Am și declarat la momentul anunțului divorțului că ne veți mai vedea împreună din postura de părinți și cred că așa e normal și înțelept, nu mi se pare nimic ieșit din comun în asta.

Bineînțeles că deciziile în ceea ce-l privește pe Zian sunt discutate, analizate și luate de comun acord. Și tocmai pentru că Zian are deja 6 ani și jumătate, el e cel care în marea majoritate a timpului decide și alege ce vrea să facă, unde vrea să meargă, dar mereu îl îndrum și vorbim. Are o personalitate puternică”, a declarat prezentatoarea Kanal D2, pentru VIVA.