Regretă sau nu Claudia Pătrășcanu că a pozat în Playboy: Este viața mea, corpul meu...

Claudia Pătrășcanu, cunoscuta cântăreață și fostă membră a trupei Exotic, a făcut recent dezvăluiri în cadrul emisiunii "40 de întrebări cu Denise Rifai", aducând în prim-plan o parte importantă a trecutului său: apariția în revista Playboy în urmă cu aproximativ două decenii. În ciuda trecerii timpului, subiectul rămâne unul de interes pentru fanii săi și nu numai.

Inițial, Claudia Pătrășcanu a ajuns în centrul atenției publice prin decizia de a poza nud pentru o celebră revistă pentru adulți. Această experiență, care a avut loc în urmă cu două decenii, a continuat să fie subiect de discuție și speculație mulți ani, iar recent artista a vorbit despre această experiență din tinerețea sa.

"De ce ar trebui să îmi fie rușine? Acum poți să faci topless și la mare, de câțiva ani încoace tot se face topless la mare. Nu este o rușine, dar nici nu pot să zic că îmi pare bine. A fost o situație în care chiar și în momentul în care am avut ședința foto am vrut să renunț, doar că semnasem un contract și nu am mai putut face lucrul acesta. Nu pot să spun că îmi este rușine, nu am de ce, nu am dat în cap nimănui, până la urmă este viața mea, corpul meu, doar că nu aș mai face-o în viața mea. Nu mă mai regăsesc, nici atunci nu cred că m-am regăsit. Era o nebunie, a fost o modă, toate persoanele publice pozau, toate femeile pozau, a fost și nebunie atunci cu Playboy, nu știu dacă mai există. Am făcut-o și eu, am pozat, dar e de domeniul trecutului, nu mă mai interesează.

Da (n.r. da, a avut legătură cu faptul că Andreea Bănică pozase), multe persoane publice au pozat atunci, d-asta și spun că a fost o nebunie cu treaba asta. Dar uite că se întâmplă uneori să merg la mare, să fiu singură, nu cu toată lumea lângă mine, am o plajă mai privată unde merg al mine în zonă și fac topless singură, sau la mine în curte, nu intră nimeni”, a explicat ea în emisiunea de la Kanal D.