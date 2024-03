Rosalind Chao, 3 Body Problem: Viața, așa cum o știm, este un mister. Nu suntem singuri.

Citește interviul fascinant cu Rosalind Chao, actrița care dă viață personajului Ye Wenjie din 3 Body Problem, serialul fenomen de la Netflix

O decizie crucială luată de o tânără femeie în China anilor ’60 reverberează în timp și spațiu până în prezent. Când legile naturii se dezlănțuie în mod inexplicabil sub ochii lor, un grup restrâns de oameni de știință străluciți își unește forțele cu un detectiv curajos pentru a înfrunta cea mai mare amenințare din istoria omenirii în noul serial fenomen de la Netflix, 3 Body Problem.

Actrița Rosalind Chao a oferit detalii inedite despre producție în interviul de mai jos.

Ce ne puteți spune despre audiții și despre cum v-a abordat echipa de creație?

ROSALIND CHAO: Audițiile au fost ceva aparte pentru mine, pentru că eu m-am alăturat târziu acestui proiect. Dacă echipa ar fi venit la mine la începutul procesului de audiții, nu aș fi fost disponibilă. Filmam „Lucruri mai bune” în Londra și apoi un alt serial.

Soarta a vrut să lucrăm împreună. Cred că Nina Gold mă văzuse în The Great Wave, la Teatrul Național din Londra în urmă cu câțiva ani. În piesa respectivă, am traversat patru decenii, de la 30 la 70 de ani. Când m-am întâlnit cu David, Dan și Alex și mi-au povestit despre ce era vorba în detaliu, am rămas mască. De-abia așteptam să lucrez cu ei. Deși nu văzusem scenariul și nu citisem nici cartea, la finalul întâlnirii aceleia de o oră, de-abia așteptam să încep treaba și știam clar că va fi o aventură pe cinste! Tot ce speram era să reușim să ne încadrăm cu programul. Eu aveam o altă filmare în curs și trebuia să jonglez între cele două, dar este incredibil ce miracole pot face!

Ce v-a atras, ca actriță, la personajul lui Ye Wenjie? Vedeți vreo asemănare între dvs. și Ye?

CHAO: Asemănările au început să apară după ce am început să lucrez la personaj. Bunicii mei și alte rude au trecut prin Revoluția Culturală. Erau în cercuri academice și/sau artistice, așa că au fost foarte afectați în acea perioadă. Acesta este singurul proiect în care se abordează tema respectivă. Înțeleg de ce Ye întrezărește o oportunitate, chiar și în ultima clipă, într-o lume care pare a se deteriora. Izolarea ei face totul să pară un act de speranță.

Știați despre cărți înainte de a primi rolul?

CHAO: Citisem despre ele în presă. Nu le aveam. Sincer, nu știam nimic despre povestea din cărți înainte să mă întâlnesc cu echipa de creație.

Ne-ați putea menționa câteva teme din acest sezon care v-au impresionat realmente?

CHAO: Cel mai mult m-a impresionat ideea că suntem atât de mici în Univers.

Felul în care interpretați rolul lui Ye este influențat de ceva anume? De alte personaje din literatură sau film, oameni de știință sau cunoscuți de-ai dvs.?

CHAO: Am discutat cu realizatorii despre impactul pe care l-a avut Revoluția Culturală asupra familiei mele. Nu a rămas nimic care să evoce amintirea familiei mele din acele vremuri, pentru că totul a fost distrus în timpul Revoluției Culturale. Nu am poze cu familia mea în tinerețe, absolut nimic. Am rude mai în vârstă care au avut foarte mult de suferit. Le-am cunoscut pe foarte puține dintre ele. Dar una dintre ele mi-a fost inițial sursă de inspirație.

Sunt foarte rezistenți. Tocmai această trăsătură sper să răzbată din felul în care am interpretat personajul lui Ye. Dar ea este și om, așa că am vrut să insist și asupra acestei laturi, pentru că oricare dintre noi ar fi putut fi Ye și să treacă prin acea situație. În timpul Revoluției Culturale, oamenii au simțit că lumea se năruia. Sentimentul de familie, iubirea între oameni, toate acestea dispăruseră. Puteai fi turnat autorităților în orice moment. În acele circumstanțe, este lesne de înțeles de ce ai fi vulnerabil și ai lua decizii ca cele ale lui Ye.

Ne puteți dezvălui mai multe despre povestea lui Ye din acest sezon? Cine este, de unde vine, în ce se specializează și unde se încadrează în povestea despre San-Ti și lupta pentru supraviețuire a omenirii?

CHAO: Ye este instigatoarea întregului conflict. Sigur, fiecare actor consideră că personajul lui este cel care instigă la acțiune. A trecut printr-o experiență atât de traumatizantă, apoi este atât de izolată, are șansa de a schimba cursul istoriei și alege să o facă. Rezultatul acelei decizii este ceea ce vom vedea în acest sezon. Este o minte strălucită într-un timp și într-un loc în care acest lucru era considerat o problemă. Dar ea schimbă lucrurile.

Decizia lui Ye va împărți cu siguranță publicul în două tabere. Cum ați abordat interpretarea unui personaj care ia o decizie care poate fi mărul discordiei?

CHAO: Eu am perceput decizia lui Ye ca pe o combinație de impuls și logică. Ce mi s-a părut minunat la interpretarea personajului lui Ye a fost că a luat o decizie drastică ce schimbă cursul lumii așa cum o știm. Cred că mulți dintre noi ar fi făcut același lucru în situația dată. A trăit într-un mediu extrem de traumatizant pentru orice om și apoi a fost izolată vreme îndelungată. Posedă o inteligență deosebită și ar putea fi asemuită cu ceea ce noi numim un copil-minune. Are mare încredere în abilitățile ei și întrezărește o oportunitate pentru a schimba lucrurile. Când ai pierdut totul, cred că ai cumva tendința de a face orice care simți că ține de binele suprem.

Au fost scene pe care v-a plăcut în mod deosebit să le filmați sau care vi s-au părut dificile?

CHAO: Am avut ocazia de a lucra cu actori uimitori. Inițial, nu mi-am dat seama cât de palpitant va fi. Au fost momente în care am avut senzația că n-o să reușesc, dar a meritat. Firul narativ nu e floare la ureche, desigur. Nimic nu este lăsat la voia întâmplării. Am mers până în cele mai mici detalii. Uneori, aveam senzația că de fiecare dată când Ye deschide gura era un nou monolog.

Mi-a făcut mare plăcere să lucrez cu toți actorii. Fiecare dintre ei este diferit, lucrează diferit și toți au fost foarte generoși cu mine. Benedict Wong și cu mine am avut o chimie naturală, pentru că eram prieteni dinainte și mereu ne-am dorit să lucrăm împreună. A fost extraordinar. Liam Cunningham a fost minunat, iar membrii mai tineri ai distribuției au fost cu toții absolut fantastici. Mi-a plăcut întreaga distribuție. Păcat că nu am avut șansa să lucrez cu mai mulți dintre ei.

Ne puteți spune câte ceva despre procesul de îmbătrânire pentru acest personaj și despre cum ați abordat acel aspect în interpretarea rolului ei?

CHAO: Chiar nu mă așteptam ca îmbătrânirea fizică să fie o provocare. La primele discuții cu echipa de creație pe această temă, le-am zis că nu am nicio problemă cu asta. Am tânjit după acest moment. Visasem să am un rol de compoziție. Emma Scott și Gerda Lauciute s-au ocupat de machiaj. Împreună cu echipa, m-au îmbătrânit atât de bine, încât uitasem cum arăt. Toată lumea uitase cum arăt. Nu a fost chiar ușor să fiu o bunicuță luni în șir, dar a fost eliberator.

Procesul de îmbătrânire a implicat să-mi vopsesc părul în alb în fiecare zi. În plus, mi-au aplicat și riduri pe față și pe gât, iar acum mă tem să nu fi rămas cu ele!

Nu mi-a fost atât de greu pe cât credeam să interpretez rolul unei femei mai în vârstă. Așa cum am spus, am făcut-o deja în teatru. Dar în acest proiect, a fost cu totul altceva. Aspectul fizic al lui Ye se schimbă. Uneori se folosește de vârstă pentru a disimula.

Povestiți-ne puțin despre relația dvs. cu realizatorii în plan creativ și despre colaborarea cu ei pentru creionarea personajului pe care îl interpretați.

CHAO: Vă spun cu mâna pe inimă că ador relația pe care o am cu toți. A fost un proces de creație foarte clar, pentru că ei sunt în platou tot timpul. Au interacționat cu regizorii și cu noi într-un fel care nu a lăsat nicio piatră neîntoarsă. A fost o încântare să lucrez cu ei. Înțeleg de ce au avut atât de mult succes și de ce toată lumea vrea să lucreze cu ei. Sunt foarte deschiși. Ai siguranța că nu o să te lase să cazi fără o plasă de siguranță sub tine.

La ce se pot aștepta fanii cărților și ce așteptări ar trebui să aibă noii fani care nu știu nimic despre cărți atunci când vor urmări serialul?

CHAO: Vă pot răspunde din punctul de vedere al unei persoane care nu știa mai nimic despre această poveste sau despre cărți înainte de a lucra la acest serial. Partea din poveste care m-ar atrage cel mai mult este filosofia din spatele ei: că viața așa cum o știm este un mister. Că nu suntem singuri.

Sper ca fanii cărții să savureze ceva ce nu este o copie la indigo a romanelor, exact așa cum am auzit că nici URZEALA TRONURILOR nu ar fi o copie la indigo a materialului scris. Este o extindere a universului din cărți, care ar trebui să fie pe placul tuturor. Iar în privința celor care nu au auzit niciodată de PROBLEMA CELOR 3 CORPURI, depinde din ce lume provii. Dacă ești fan al jocurilor video, vei adora serialul. Dacă ești tânăr, sunt actori tineri, superbi în acest serial. Sunt și foarte talentați, o delectare pentru ochi. Întreaga imagine este absolut superbă. Și în fine, nu vreau să vă dezvălui prea multe, dar abordează probleme pe care eu una nu le-am mai văzut pe ecran. Așa cum am mai spus, nu sunt o mare amatoare de SF, ceea ce este ironic, pentru că am jucat în foarte multe producții SF și de fantezie cu Star Trek etc., dar, credeți-mă, depășește cu mult granițele științifico-fantasticului. Are o latură filosofică pe care sper ca publicul să o aprecieze. Abordează multe dintre întrebările pe care ni le adresăm acum, în virtutea interesului retrezit pentru univers, OZN-uri și forme de viață neexplorate.