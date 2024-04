Theo Rose își dorește să devină mamă din nou: Să facem, nu are nicio problemă. Grădiniță, tată!

Alături de micuțul Sasha, Theo Rose și Anghel Damian par să trăiască un adevărat basm. Și totuși, povestea lor de dragoste continuă să înflorească, iar acum se gândesc deja la al doilea copil. Cu toate că Sasha este încă mic, Theo Rose și Anghel Damian sunt nerăbdători să își extindă familia, mai ales că regizorul fiind extrem de entuziasmat de ideea de a avea o "grădiniță" acasă.

După ce l-a adus pe lume pe micuțul Sasha, Theo Rose a făcut schimbări majore în viața ei, prioritatea fiind acum familia. Reducând semnificativ angajamentele profesionale, artista a dorit să se bucure de fiecare moment petrecut alături de fiul și de logodnicul său.

"Îmi place foarte tare viața de mamă. Mă distrez mult mai mult, dar ce-i drept am și făcut o schimbare. Primele luni au fost mai grele, din momentul în care am început lucrul din nou. Pentru că au fost toate activitățile astea în paralel și atunci a fost greu. Eram tot timpul tracasată, obosită și nu mai știam pe unde să scot cămașa. Dar a fost nevoie de lunile alea ca să pot la un moment dat să trag linie și să zic, Stai așa un pic, că eu trebuie să fac o schimbare în programul meu, fiindcă acum avem alte priorități. Așa că, ușor-ușor am început să-mi organizez programul.", a povestit artista în emisiunea Vorbește lumea.

Sasha, fiul celor doi artiști, a adus multă bucurie în viața lor, iar faptul că este un copil cuminte și blând i-a convins pe Theo Rose și Anghel Damian să ia în considerare extinderea familiei.

Și pentru că timpul petrecut împreună este esențial, Theo Rose și Anghel Damian își acordă mereu timp pentru ei doi, încercând să se bucure de fiecare moment alături de micuțul lor. În ciuda programului încărcat, artista și regizorul își fac mereu timp pentru ieșiri în oraș sau pentru activități culturale, ceea ce întărește și mai mult legătura dintre ei.

„Nu ne-am setat nimic, dar acordăm mare importanță chestiei ăsteia. Chiar în weekendul trecut s-a întâmplat să fie liber pentru că am cântat în timpul săptămânii și pentru că mi-am setat un număr de cântări lunar pe care vreau să-l respect tocmai pentru a avea timp pentru familie. Am mers la teatru, am ieșit în oraș. Ieri am fost și l-am văzut în Peretele, la Pitești. Și l-a văzut o sală întreagă și eu în chiloți jucând rolul”, a spus Theo Rose la Pro TV.