Shakira iubește din nou!Artista are o relație cu Lucien Laviscount, actorul de care s-a îndrăgostit la fimările videoclipului ei

După separarea cu scandal de Gerard Pique, Shakira a mai dat o șansă iubirii. Cânăreața de origine columbiana se iubește cu actorul britanic Lucien Laviscount.

Cântăreața de renume mondial, Shakira, pare să fi fost prinsă în mrejele iubirii, după ce s-a îndrăgostit de actorul britanic Lucien Laviscount, în timpul filmărilor pentru noul ei videoclip muzical. Cu toate acestea, ultima ei relație a declanșat îngrijorare printre prietenii ei, care suspectează că Laviscount ar putea să o folosească doar pentru a-și spori propria faimă.

Apropierea lor în videoclipul pentru piesa "Punteria" a Shakirei a stârnit speculații cu privire la o posibilă poveste de dragoste între cei doi. Acum, surse din anturajul lor au confirmat că sunt împreună, dar nu într-o relație extrem de implicată, ceea ce aduce un ușor sentiment de ușurare printre prietenii artistei columbiene în vârstă de 47 de ani. Aceștia sunt îngrijorați că Laviscount ar putea să o rănească și să profite de faima ei.

Potrivit Daily Mail, care a relatat aceste informații, surse apropiate lui Shakira au declarat că prietenii artistei sunt preocupați de trecutul lui Laviscount, care include relații cu femei mai puțin cunoscute decât Shakira. Aceștia susțin că Shakira încă își păstrează sentimentele pentru fostul ei partener, Gerard Piqué, iar apropierea ei de Laviscount îi îngrijorează.

„Shakira este disperată să se îndrăgostească – dar prietenii ei sunt îngrijorați, pentru că Lucien a urcat încet pe scara celebrității în timp ce se întâlnea cu femei care erau toate mai puțin cunoscute decât Shakira”, a declarat o sursă pentru Daily Mail.

Laviscount, în vârstă de 31 de ani, este cunoscut pentru rolul său în serialul „Emily in Paris”, și este o prezență în ascensiune în lumea cinematografiei britanice. Înainte de Shakira, el a fost asociat cu fosta cântăreață a formației Atomic Kitten, Kerry Katona, și cu cântăreața Little Mix, Jesy Nelson. Între timp, Shakira și-a făcut apariția publică alături de Laviscount după ce videoclipul lor a fost lansat, fiind surprinși la o cină în New York City. Cu toate acestea, relația lor pare să fie într-un stadiu incipient și nu este clar dacă va evolua către ceva mai serios.

Shakira și Gerard Piqué, fotbalistul spaniol, au fost într-o relație timp de 11 ani înainte de despărțirea lor în vara anului 2022. Despre experiența acestei rupturi, Shakira a vorbit recent, declarând că și-a găsit alinarea în muzică, canalizându-și durerea în cel de-al 12-lea album al său.

