Pepe, dezvăluiri șocante despre infidelitatea fostei sale soții, Raluca Pastramă: Dacă tu faci pe nebuna și îmi dai block...

În cadrul emisiunii "Xtra Night Show", Pepe a vorbit deschis despre anumite aspecte mai puțin cunoscute ale căsniciei sale cu Raluca Pastramă, subiect care l-a luat pe moderatorul Dan Capatos prin surprindere.

Cântărețul a sugerat că fosta sa soție nu i-ar fi fost fidelă în timpul căsniciei și că a aflat despre actuala ei relație după ce a descoperit câteva mesaje trimise de pe telefonul fiicei lor. Declarațiile lui Pepe au fost încărcate de un amestec de dezamăgire și furie, subliniind că a fost deranjat în special de faptul că Raluca își lua fiica la întâlnirile cu noul iubit.

„Fetele se duc în fiecare weekend la mama lor, atunci când nu au alte activități. Raluca ar fi putut să ne viziteze în orice zi și are ușa deschisă să vină la noi. Că nu vine la noi e altceva… (…) Mai bine tăcea la emisiunea lui Brancu. Nu mai tace cum a tăcut în relația cu Pepe. Păi, de ce a vrut să divorțăm amiabil? Trebuia să mergem în instanță. Ea a tăcut că știa că dacă deschide gura nu este ok. Părerea mea este că nu ar fi trebuit să mă aducă pe mine în discuție”, a declarat Pepe.

Cu toate acestea, dezvăluirile lui Pepe nu s-au oprit aici. Cântărețul a indicat că există un alt bărbat, al cărui nume nu a fost făcut public, care ar fi fost implicat în viața intimă a Ralucăi în timpul căsniciei lor. Această afirmație a ridicat un val de speculații în mediul online, alimentând curiozitatea și interesul publicului. Tot el a mai spus că mama fiicelor sale nu a divorțat de Ibrahim, însă are deja un nou iubit.

„Da, m-am văzut cu Ibrahim. Nici nu s-au depus actele pentru divorțul lor. Eu în momentul în care am văzut în presă că divorțează, eu știam oricum cu cine e, pentru că sunt băiat deștept și se fac greșeli. Ce m-a deranjat personal i-am spus și mi-a dat block. Păcat… mai bine asculta ce i-am zis că nu ajungea în situația asta. Nu poți să iei telefonul copilului să vorbești cu ăla, pentru că văd eu. Eu îi controlez telefonul copilului. Eu din noiembrie știu. Au vorbit pe telefonul copilului. I-am zis să nu mai ia copilul drept paravan la întâlniri. Eu îmi protejez copiii, dar dacă tu faci pe nebuna și îmi dai block… să fii sănătoasă!

Eu am vorbit cu Ibrahim, pentru că el săracul trece prin ce am trecut eu. Eu l-am sunat pe Ibrahim și e super ok. Fetele au vrut să se întâlnească cu sora lor. De ce să nu păstrăm relația de frăție? Sunt surori. Cu el vorbesc aproape zilnic.", a mai mărturisit Pepe.