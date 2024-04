Scandal în lumea artistică: Acuzații dure aduse de Dinu Maxer la adresa lui Smiley și a lui Damian Drăghici

Lumea muzicii românești este din nou în centrul atenției, de data aceasta datorită unui scandal care a izbucnit între Dinu Maxer și cei doi artiști, Smiley și Damian Drăghici. Totul a pornit de la lansarea piesei "S-a furat mireasa", care a stârnit controverse după ce Dinu Maxer a acuzat că aceasta ar fi inspirată din repertoriul său.

Fostul soț al Deei Maxer a făcut publice acuzațiile sale în urma lansării piesei rezultată din colaborarea dintre Smiley și Damian Drăghici. Dinu Maxer susține că linia melodică și versurile piesei lor sunt similare cu cele ale unei piese mai vechi create de el, deși există diferențe evidente între cele două lucrări.

„Ieri când am văzut pe Facebook, am ținut să menționez că prima piesă în România „S-a furat mireasa” este compusă de mine, fiindcă încă o dată remixul lui DJ Optik nu este o piesă, este un remix. Eu am reînviat trendul acesta cu „S-a furat mireasa” acum cinci ani, l-am relansat anul trecut și am văzut că au apărut tot mai multe piese, ceea ce m-a făcut să declar că mă bucur că sunt sursă de inspirație pentru colegi. Oricum nu este prima dată când se întâmplă”, a spus Dinu Maxer, pentru WOWbiz.