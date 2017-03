Pe 13 septembrie incepe editia din acest an a London Book Fair. Targul de carte de la Londra, dedicat industriei editoriale de carte, este mai mult decat un eveniment de trei zile in care se incheie contracte de milioane de dolari. Este un loc care iti poate schimba viata, chiar si in calitate de vizitator, si unde poti da nas in nas cu vedete internationale.

Asta mi s-a intamplat in 2015, atunci cand am participat la targ in calitate de jurnalist. Nu iti voi povesti despre Konchita Wurst, o persoana cu vorbele la ea, care a dat raspunsuri inteligente la conferinta de presa ci despre Brian May, fondatorul si chitaristul trupei Queen. Ce sa caute Brian May la un astfel de eveniment, ma vei intreba. Ei bine, in afara talentului muzical urias, muzicianul a fost inzestrat si cu alte daruri. Este prieten cu stelele si doctor in astrofizica si pasionat de imagini in stereoscopie. Acestea din urma l-au adus la editia din 2015, pentru a prezenta noile aparitii editoriale ilustrate cu astfel de imagini ale editurii sale. Astfel, drumurile noastre s-au intalnit intr-o dimineata de aprilie, intr-una din salile de conferinta de la Olympia Hall.

Surpriza a fost pe cat de neasteptata, pe atat de placuta. Desi mai era aproape un sfert de ora pana la inceperea conferintei de presa, Brian May se afla deja in incapere, degajat si prietenos cu participantii. M-a intampinat cu un zambet, a dat mana cu mine, m-a intrebat de unde sunt si m-a invitat sa iau loc. Am participat la multe conferinte de presa insa niciodata nu am trait o asemenea experienta.

Dupa terminarea conferintei, in timp ce unii jurnalisti l-au inconjurat pe May iar altii s-au grabit sa plece, m-am retras intr-un colt si am asteptat. Cineva de la biroul de presa imi spusese ca, desi muzicianul nu are timp sa acorde un interviu, sunt mari sanse sa reusesc sa stau totusi de vorba cu el. Asa a fost. Compozitirul piesei "We Are The Champions" s-a apropiat de mine si m-a intrebat daca totul este in regula. Mi-am revenit rapid din starea de incantare si surpriza generata de gestul lui si l-am rugat sa imi raspunda la cateva intrebari. Timp de trei minute, Brian May a fost...doar al meu. Intrebarile s-au referit la actiunile sale de activism civic.

"Pe vremuri credeam ca este suficient sa fac muzica. Iubesc in continuare muzica. A face muzica de dragul muzicii este ceva minunat. Este una dintre cele mai inalte forme de manifestare umana. Insa trebuie sa fim constienti si de pozitia noastra ca fiinte umane si sa ne asumam comportamentul in lume. Cred ca ne purtam foarte rau," mi-a spus Brian May.

Pana la finalul zileie, chipul mi-a fost iluminat de zambet. Si nu pentru ca mini-interviul imi reusise. Ci pentru ca descoperisem in spatele legendei, un om frumos si iubitor de semeni.

Nu stiu sa iti spun cand Brian May va participa din nou la The London Book Fair. Insa daca iti simti ca ai talent si iti doresti sa publici, fa-ti un semn in calendar pentru 2018. Nu vei regreta.