7 Semne că copilul tău a dezvoltat un atașament sănătos

Dezvoltarea unui atașament sigur, sănătos al copilului reprezintă un punct-cheie în ceea ce privește raportarea la mediu, dar și dezvoltarea achizițiilor acestuia și a relațiilor cu ceilalți. Astfel copilul reușește să dezvolte relații armonioase cu cei din jur, să reacționeze optim în fața unor situații noi, reușește să aibă răbdare și să ia decizii potrivite vârstei sale.

Despre tipurile de atașament veți găsi mai multe informații în articolul: TIPURI DE ATAȘAMENT PĂRINTE-COPIL: ÎNTRE DRAGOSTE, EDUCAȚIE ȘI STUDII

7 Semne că copilul tău a dezvoltat un atașament sigur, sănătos

Copilul caută contact vizual cu tine

Atunci când se joacă cu alți copii, când întâlnește și interacționează cu străinii, când se joacă singur sau când dorește să facă ceva, îți caută privire pentru aprobare și susținere. Ai observat cum copiii, atunci când plâng, te privesc în ochi? Ei caută să fie înțeleși, acceptați, chiar dacă uneori au gesturi de respingere. Contactul vizual cu părintele sau îngrijitorul este un semn că există o conexiune sănătoasă și sigură între cei doi.

Copilul vine la tine pentru a fi mângâiat, „alintat”

Atunci când are nevoie de manifestarea dragostei, de mângâiere și „alint” cum i se spune, copilul vine la tine, știind că nu îl vei refuza, că vei fi dispus și deschis să îi oferi ce are nevoie și când are nevoie. Chiar dacă eșți implicat într-o activitate, eliberează-ti mâinile și brațele pentru gesturi tandre și îmbrățișări.

Copilul tău oferă, împarte și primește

Când este foarte mic, poate că aceste acțiuni încă nu au loc, dar după vârsta de 2 ani deja poți observa cum copilul tău imparte cu tine și alți oameni sau copii mâncare, jucării. De asemenea este deschis să primească, să între în grupuri mici de copii și să pună la comun jucării. Înțelege împrumutul și are încredere în mediu.

Copilul tău te întâmpină cu bucurie și căldură

După o perioada de absența, copilul tău se bucură să te vadă, te îmbrățișează și rămâne în preajma ta o vreme, se calmează și interacționează calm cu tine.