Mesaje, urări și SMS-uri de bine pentru cei dragi. Răspândește bucurie în jurul tău cu ajutorul acestor cuvinte

Într-o lume agitată și plină de stres, nu există nimic mai reconfortant decât să primești un mesaj de bine din partea unei persoane dragi. Cu puține cuvinte, poți să îți exprimi afecțiunea și să aduci un zâmbet pe chipul celor dragi. Iată câteva mesaje, urări și SMS-uri de bine pe care le poți trimite pentru a răspândi bucurie și iubire în jurul tău:

Mesaje, Urări și SMS-uri de bine pentru prieteni

„Fie ca fiecare zi să îți aducă o rază de soare și să îți umple inima de bucurie. Prietenie și îmbrățișări calde!"

„Cu dragoste și apreciere pentru un prieten minunat! Să ai o zi frumoasă și plină de împliniri."

„Prietenia adevărată e durabila chiar dacă viața ne face să nu mai avem timp de vise!”

„Simt că te am lângă mine și că, dacă am nevoie, tu mă vei ajuta să mă ridic. Ești cea care îmi dă echilibrul necesar parcurgerii cât mai drepte a vieții!”

„Prietenia e lucrul cel mai greu de explicat. Nu este ceva ce se poate învăța la școală. Dar dacă nu ai învățat ce înseamnă prietenia, înseamnă că nu ai învățat nimic.”

„Când mă uit la tine, tot ceea ce văd prin ochii tăi este puritatea și dragostea. Și, fără îndoială, te face cel mai adevărat prieten pe care-l cunosc.”

„Bogățiile mele nu se află în bogăția materială, ci în a avea prieteni ca voi – un dar prețios de la Dumnezeu!”

„Dumnezeu este atât de înțelept încât nu a creat prieteni cu etichete de preț. Pentru că dacă ar fi făcut-o, nu mi-aș fi putut permite un prieten atât de prețios ca tine!”

„Dacă ai crezut vreodată că aș putea să planific un viitor fără tine, nu. Pentru că fără tine, nu văd un viitor pozitiv, văd doar incertitudinea.”

„Te prețuiesc pentru că mi-ai intrat direct în inimă și scoți la lumină doar acele mici comori ale sufletului pe care nimeni altcineva nu le-a căutat atât de departe.”

„Prieteniile sunt structurile care ne mențin atunci când lumea noastră interioară e în pericol să dispară. Ele transformă limitele noastre în frumoase privilegii care ne dau posibilitatea să mergem înainte prin umbra neputinței noastre.”

„Prietenul adevărat îmi ghicește gândurile și se bucură întotdeauna când mă vede. Îmi dă atenție și îmi dezvăluie tainele sale. Îmi oferă umărul să mă odihnesc și îmi întinde o mână la nevoie. Este alături de mine la necaz, cu sufletul mereu deschis către mine. Toate astea, pentru mine, le reprezinți doar TU!”

„Ești floarea pe care am întâlnit-o, dar nu am fost în stare să mă aplec și să te ridic. Dar promit că am să te ud cu lacrimile mele.”

„Toți aud ceea ce spui. Prietenii ascultă ceea ce spui. Dar cei mai buni prieteni ascultă și ceea ce nu spui.”

„Dumnezeu să îți dea un curcubeu la fiecare furtună, un zâmbet la fiecare lacrimă, o binecuvântare la fiecare pas și un răspuns la fiecare întrebare!”

„În viață nu trebuie să cauți prieteni care să îți rezolve toate problemele, ci prieteni care să nu te lase să le înfrunți singur!”

„Fiecare grădină trebuie să aibă un trandafir, fiecare față trebuie să aibă un zâmbet, fiecare fir de iarbă trebuie să aibă rouă și fiecare om trebuie să aibă un prieten/ o prietenă ca tine!”

„Un prieten adevărat este cel care cunoaște cântecul din inima ta și ți-l cântă atunci când îl uiți.”

„Acela care are un prieten adevărat nu are niciodată nevoie de oglindă.”

„Un prieten adevărat este ca un curcubeu: atunci când există cantitatea ideală de fericire și lacrimi, rezultă un pod colorat între cele două inimi.”

„Draga mea prietenă, vreau doar să îți amintesc că ești mai curajoasă decât crezi, mai puternică decât pari și mai bună decât lași să se vadă!”

„Nu mi-am dorit niciodată să am o viață perfectă, ci doar să am câțiva prieteni adevărați în jurul meu, care să mă iubească exact pentru ceea ce sunt, iar tu ești unul dintre ei.”

Mesaje, urări și SMS-uri de bine pentru familie

„Familia mea dragă, vă urez o zi plină de iubire, armonie și fericire. Să rămânem întotdeauna uniți și puternici!”

„Familia este lumina care ne încălzește inimile și ne îndrumă pașii. Să aveți o zi minunată, plină de dragoste și bucurie!”

„Legătura dintre noi este comoara mea cea mai prețioasă, și sunt norocos să am o familie ca voi.

„Sunt cu adevărat binecuvântat să am o familie ca a mea. Indiferent de situație, știu că voi fi mereu acolo pentru a mă ghida și mă ajuta.”

„O familie bună este cel mai frumos dar și dacă o ai, nu există nimeni mai norocos decât tine.”

„Ați sacrificat propriile voastre fericiri doar pentru ca eu să fiu fericit. Poate dura o viață, dar voi face tot ce pot pentru a vă răsplăti pentru tot ce ați făcut pentru mine.”

„Fiecare moment petrecut cu familia mea mă umple de fericire și recunoștință. Sunt recunoscător și fericit pentru o astfel de familie.”

„Cuvintele nu pot exprima cât de mult vă iubesc și apreciez fiecare membru al familiei mele. Voi rămâne mereu recunoscător pentru fiecare dintre voi!”

„Familia și prietenii formează unele dintre cele mai strânse legături pe care le vei experimenta vreodată. Este aproape imposibil să ducem o viață fericită fără sprijinul acestor grupuri importante de oameni.”

„Oricare ar fi problemele din viață, atâta timp cât am familia mea, nimic nu mă poate doborî.”

„Mulțumesc familiei mele dragi pentru susținerea neclintită oferită de-a lungul timpului. Dragostea și sprijinul vostru mă fac puternic, încrezător și fericit.”

„Nu mi-e frică de moarte pentru că am fost deja în rai; acolo este familia mea. Singurul loc perfect unde mă simt cel mai mulțumit.

„Nu există un loc mai bun decât familia ta atunci când vrei să ai un sanctuar al tău. Familia este tot ce contează.”

„Draga mea familie, voi iubi mereu dragostea voastră și o voi ține aproape de inima mea. Vă iubesc pe toți și sunt recunoscător pentru tot ce ați făcut pentru mine!”

„Draga mea și minunata familie, dragostea voastră este ca razele de soare ce umple întotdeauna inima mea. Este cel mai mare dar pe care l-am primit vreodată. Mulțumesc pentru tot!”

„Familia mea este totul. Sunt recunoscător mamei, tatălui, fratelui și surorii mele pentru că mi-au oferit totul. Educația pe care o am este datorită lor.”

„Într-adevăr apreciez modul în care membrii familiei mele au ieșit dintr-o situație dificilă și mă simt norocos că fac parte din această familie minunată și plină de iubire.”

„Nu voi putea niciodată să descriu în cuvinte ce înseamnă familia mea pentru mine. Dacă cineva vrea să afle, va trebui să intre în inima mea pentru a vedea.”

„Nu am înțeles niciodată că am o familie atât de minunată. Vă mulțumesc că ați fost lângă mine la momentele dificile. Călătoria printr-un moment dificil a fost mai ușoară cu voi alături de mine.”

„Vă mulțumesc, familia mea iubită, pentru toată iubirea și grijile pe care mi le-ați oferit. Iubirea voastră hrănește sufletul meu și mă crește în ceea ce sunt astăzi!”

„Familia noastră este micul nostru univers, unde pacea și armonia nu ne părăsesc niciodată.”

„Să o numim clan, rețea, trib sau familie: oricum ai numi-o, indiferent cine ești, ai nevoie de una.”

Mesaje, urări și SMS-uri pentru persoana iubită

„Tu ești lumina vieții mele, sursa mea de fericire și inspirație. Te iubesc mai mult decât cuvintele pot exprima. O zi minunată îți doresc, dragostea mea!”

„Fiecare zi petrecută alături de tine este o binecuvântare. Te iubesc și îți doresc o zi plină de râs și iubire!”

„Aștept fiecare dimineață pentru a-ți vedea zâmbetul fermecător din nou alături de mine. Tu ești persoana care îmi dă putere și mă ridică atunci când simt că mă prăbușesc, iar pentru asta vreau să-ți spun din nou cât de mult te iubesc.”

„Tu ești o rază de soare unică căci ești iubirea vieții mele și vreau să trăim viața asta la maxim, iubindu-ne ca doi nebuni. Te iubesc până la infinit!”

„Iubirea adevărată este un sentiment pe care l-am descoperit datorită ție și îți voi fi toată viața recunoscător pentru ceea ce îmi oferi.”

„Nu știu cum să-ți mai arăt cât de mult te iubesc, dar acest mesaj sper să-ți umple ziua de bucurie, până ne vom revedea. Te iubesc așa cum nu am crezut că este posibil!”

„Te iubesc în fiecare zi tot mai diferit și știi de ce? Pentru că pe zi ce trece dragostea mea are o intensitate tot mai mare.”

