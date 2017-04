Frumusetea vine din interior, ea tine, in primul rand, de sanatatea organismului nostru, si abia apoi intervin cremele si lotiunile cosmetice. Unele vitamine pot fi considerate chiar mai benefice pentru piele, unghii si par decat cosmeticele concepute special pentru ele, fiind in masura sa previna aparitia ridurilor, exfolierea unghiilor sau parul uscat si lipsit de stralucire. Iata, asadar, ce vitamine au efecte cosmetice de care ar trebui sa profiti:

1. Pastreaza-ti pielea tanara si sanatoasa cu ajutorul acestei vitamine

Probabil stiai deja ca un element important pentru elsticitatea pielii este colagenul. Ei bine, dupa o anumita varsta, productia lui incepe sa incetineasca si trebuie stimulata. Vitamina C te poate ajuta foarte mult in sensul acesta, dar si in alte privinte, deoarece are proprietati antiinflamatoare si lupta impotriva radicalilor liberi, ajutand organismul sa ramana sanatos.

Te vei convinge de asta citind aici despre beneficiile vitaminei C, pe larg. In plus, acolo poti gasi si care este cantitatea zilnica recomandata, dar si care sunt celelalte avantaje pe care ti le poate aduce aceasta vitamina.

2. Complexul de vitamine B, hrana pentru par, unghii si ten

Toate ne dorim un par bogat si puternic, dar si unghii sanatoase si un ten radiant, iar pentru a le avea folosim o multime de produse cosmetice – lotiuni, masti, balsamuri si alte tratamente. Introducand in alimentatie vitamine din complexul B poti avea parte de majoritatea beneficiilor pe care ti le aduc aceste cosmetice.

Parul tau va avea un aspect mai sanatos, daca il ajuti din interior cu vitaminele B1, B2, B3, B5, B7 si B9. De asemenea, B5 contribuie la prevenirea acneei, in timp ce B12 previne aparitia ridurilor. Si unghiile au parte de un tratament regal cu ajutorul lor. B12 (riboflavina) dar si B9 vor fi de mare ajutor pentru a intari unghiile si a le stimula cresterea.

3. Trateaza acneea cu vitamina A

Acneea afecteaza si femeile mature, nu doar adolescentii. Aparitia ei este influentata de fluctuatiile hormonale, dar si de alimentatie. Vitamina A este un tratament care actioneaza asupra cauzelor aparitiei cosurilor si punctelor negre, spre deosebire de lotiuni care le trateaza dupa ce si-au facut aparitie. Ea previne blocarea porilor, reduce cantitatea de sebum produsa de piele, avand in acelasi timp si un efect antiinflamator, noteaza naturalacneclinic.com.

4. Vitamina E, un leac miraculos pentru pielea uscata

Probabil ai observat deja ca o multime de creme hidratante pentru corp, maini sau ten o au in compozitie, la fel si balsamurile de buze. Este o vitamina care te poate ajuta enorm la mentinerea unui nivel optim de hidratare, avand in acelasi timp si un efect antioxidant. Este recomandata folosirea ei mai ales dupa expunerea la soare, deoarece inlatura roseata, prevenind in acelasi timp uscarea pielii.

5. Estompeaza cearcanele cu vitamina K

Desi cearcanele sunt asociate lipsei de odihna, ele apar si din alte cauze. Alergiile, alimentatia dar si mostenirea genetica sunt factori ce conduc la aparitia lor, astfel incat, indiferent cate ore dormi in fiecare noapte, ele raman la fel de proeminente. Vitamina K te poate ajuta in sensul acesta. Un studiu realizat in 2004 la Universitatea din Tokyo a demonstrat ca aplicarea unor geluri ce contin aceasta vitamina ajuta intr-o masura considerabila la estompare cearcanelor si a pungilor de sub ochi.

Tu folosesti vitaminele in ritualul de frumusete?

Sursa foto: Unsplash