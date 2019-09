Eleganță, stil, perfecțiune! Știm, you love being a superstar, tocmai de aceea noua colecție haircare de la Sabon este dedicată ție, unei femei care știe ce vrea, care își dorește întotdeauna să impresioneze și care setează ce e cool pe Instagram. ☺

comunicat de presa

Creată cu pricepere de specialiști și cu un strop de magie, noua colecție Sabon îți venerează frumusețea prin cele mai prețioase ofrande aduse părului tău.

Descoperă ritualul oricărei dive

Se spune că un păr frumos are ca sursă un scalp sănătos, tocmai pe această filosofie s-au bazat specialiștii Sabon când au dezvoltat această nouă linie de haircare. Iar cum orice divă știe că frumusețea părului ei stă în ritualul în Trei Pași de îngrijire, de la rădăcină până la vârfuri, acesta include un scrub pentru scalp, un șampon esențial și o mască sublimă 3 în 1 – disponibile în cele două arome Green Rose și Iasomie. Got your attention? ☺

PASUL 1 – Îți pui pui cafeaua în ceașcă și dai drumul la playlist-ul tău favorit. Simți deja muzica?

PASUL 2 – Începi să tratezi scalpul cu scrubul special conceput pentru îndepărtarea toxinelor și a celulelor dăunătoare. Cu un tratament 2 în 1, acesta ajută datorită mineralelor esențiale prezente, provenite din sărurile de la Marea Moartă, care se află în componența sa. Fresh it up a bit, pentru că aroma de mentolul dă o senzație imediată de răcoare și prospețime.

PASUL 3 – Now get ready to impress! Curăță părul cu șamponul esențial și oferă-i o strălucire vibrantă ca a vedetelor de pe catwalk.

PASUL 4 – Aici lucrurile devin foarte serioase! Dezvăluie frumusețea naturală cu Masca Sublimă 3 în 1 ce repară zonele uscate și deteriorate și îi redă părului flexibilitatea și strălucirea pe care ți-o dorești. Datorită formulei sale bogate, non-grase și hrănitoare, părul devine infinit de mătăsos și de suplu. Like a proper star! ☺

Descoperă un nou trend de îngrijire a părului într-un singur pas! Această cremă delicată de curățare nu face spumă, dar îndepărtează impuritățile ca un șampon și protejează ca un balsam. Ideal pentru părul foarte degradat sau pentru utilizare zilnică.

Iar serul pentru păr, nu doar reface stratul lipidic, dar și previne ruperea și oferă părului o strălucire încă de la prima aplicare.

Secretul noilor rețete?

Toate produsele din noua colecție haircare de la Sabon nu conțin SLS și nici parabeni și au în formulă o combinație unică de trei uleiuri naturale prețioase: ulei de marula, ulei abisinian și ulei de camelia cu proprietăți unice ce te fac să shine like a diamond ☺.

Din dragoste de artă, din dragoste pentru frumos

The Girl in the Mirror, the discovery of you and your greatness, artista Raluca Ghideanu ne prezintă lucrarea ”I Am the Mirror”, inspirată din povestea produselor Sabon Hair Care. Aceasta ne vorbește de personajul feminin care își redescoperă frumusețea și strălucirea în reflexia oglinzii, regăsindu-se pe sine dinamică, spirituală și modernă.

Pentru că orice femeie știe să impresioneze ☺.