Cât cheltuiau străbunicii tăi pe cosmetice

Galeria Alexandra's te invită într-o incursiune interesantă și amuzantă în istoria costurilor "cu frumusețea".

1936. România își revenise cu greu după Marea Criză din 1929, iar 90% din populație se zbătea în sărăcie. Într-o încercare de a stopa inflația, BNR a fixat prețul aurului la 153.333 lei /kilogramul. Altfel spus, gramul de aur costă 153 de lei. Nu aurul era însă ce-și doreau românii, care preferau să-l vândă ca să-și cumpere cele necesare traiului, tot mai scumpe de la o zi la alta.

Un kilogram de zahăr costă 3.200 de lei, iar un litru de ulei 3.200 de lei. O pâine de un kilogram se vindea cu 3.600 de lei, iar un kilogram de carne cu 2.600 de lei. Orezul costa 5.000 de lei kilogramul, cartofii - 4.100, laptele se vindea cu 2.300 de lei litrul, iar untul cu 3.700 de lei kilogramul, la egalitate cu litrul de țuică, dar mai ieftin decât litrul de bere, care costă 4.600 de lei.

Erau însă, oameni care câștigau bine. Care aveau 5.300 de lei de dat pe un sacou, 4.000 de lei pe o pălărie, 5.000 de lei pe o cămașă și 4.300 de lei pe o pereche de ghete "de domn". Iar dacă aveai banii pentru o asemenea ținută nu puteai să nu investești un pic și în igiena și aspectul plăcut. Mai exact, în produse de toaletă și de cosmetică. Iar acestea nu erau deloc ieftine. O banală pastă de dinți te lăsa fără 250 de lei, o crema de corp costa și 500 de lei, iar un parfum putea costa și 800 de lei. Prețul depindea, la fel ca și azi, de brandul din spatele produsului și vei fi surprins să descoperi că străbunicii tăi auziseră de Burjois, Coty, Colgate, Nivea, Palmolive.

Galeria Alexandra's te invită într-o incursiune interesantă și amuzantă în istoria costurilor "cu frumusețea". Pe simeze vor sta câteva zeci de documente fiscale interbelice originale. Facturile, nir-urile, avizele și cec-urile interbelice îți vor permite să afli cât cheltuiau străbunicii tăi pe produse de igienă și de cosmetică. Documentele expuse includ prețuri la peste o sută de produse, de la cârlige de mustăți și prezervative până la parfumuri, loțiuni de corp, pudre și creme. Nu în ultimul rând, vei putea vedea cât de frumoase erau aceste documente în perioada interbelică, doldora de gravuri și de desene incredibil de complicate.

Expoziția se deschide vineri, 11 octombrie, ora 19.00, în cadrul programului Noaptea Albă a Galeriilor, la sediul Galeriei Alexandra's, în str. Piața Amzei nr. 5.

Cat cheltuiau strabunicii nostri pe igiena si cosmetica

Lista prețurilor la produse de igienă și cosmetică în România interbelică (anii 30)

Armin (perie de dinti) 146 lei

Bobb (sapun) 180 lei

Bobb Germanoree (sapun) 130 lei

Botot (sapun de dinti) 232 lei

Bourjois Fard Pocket (fard) 32 lei

Bourjois Puodre (pudra) 210 lei

Bourjois Soir de Paris ((apa de colonie) 31 lei

Carbozon (pasta de dinti) 280 lei

Carlton (vaselina parfumata) 90 lei

Chlorodont (pasta de dinti) 276 lei

Chypre de Fleures (apa de colonie) 150 lei

Colgate (sapun de dinti) 190 lei

Covaci (crema de corp) 360 lei

Colgate Cascade (apa de gura) 44lei

Coty Emeraude (pudra) 85 lei

Coty Invisible (fard) 54 lei

Diana (lotiune de corp) 15 lei

Douce France (apa de colonie) 830 lei

Elida (crema de corp) 352 lei

Excelsior Carlige de Mustati 72 lei

Gelles Frerres (vaselina parfumata) 270 lei

Fetiche (parfum) 240 lei

Forvill (apa de colonie) 57 lei

Fratelli Iride (vopsea de par) 42 lei

Fumee (apa de colonie) 410 lei

Gelles Frerres (pasta de dinti) 306 lei

Germy (trusa de machiaj) 192 lei

Givrine (pudra) 196 lei

Jaune D'Oeuf (sapun) 260 lei

Kalodont (pasta de dinti) 180 lei

Kolynos (pasta de dinti) 173 lei

Lac D'Or (apa de colonie) 400 lei

Lady (crema de corp) 210 lei

Lanolin )crema de corp) 306 lei

Lecoq (sapun) 5 lei

Legrain (apa de colonie) 150 lei

Lewe (pudra) 260 lei

Legrain Havane (apa de colonie) 290 lei

Legrain Royale (apa de colonie) 75 lei

Lilas (apa de colonie) 20 lei

Mascarade (apa de colonie) 125 lei

Matador (bureti de sutien) 39 lei

Mathilda (pudra) 180

Muguet (lotiune de corp) 450 lei

Nivea (apa de gura) 38 lei

Odol (pasta de dinti) 270 lei

Oedipe (parfum) 240 lei

Oeillet (apa de colonie) 300 lei

Olla (prezervative, set de 10) 24 lei

Palmolive (sapun) 192 lei

Palmolive (crema de ras) 63 lei

Pisica (sapun) 6 lei

Platine Cordon Rouge (ruj) 63 lei

Ravel (fard) 360 lei

Ravel (gel de par) 240 lei

Ravel (pudra) 240 lei

Ravel Tzigane (apa de colonie) 290 lei

Saltrates (pasta de dinti) 61 lei

Tokalon (crema de corp) 486 lei

Vata (la kilogram) 200 lei

Vitamin (crema de noapte) 270 lei

Vitamin (lotiune de corp) 45 lei

then and now / istoria cladirilor Bucurestiului

Unde isi aveau sediile companiile de igienă și cosmetică

Armin Falk Bolintineanu 5, Bucuresti

Botot Unirei 85, Bucuresti

Bourjois Episcopiei 5, Bucuresti

Centrala Cosmetica Popa Nan 187, Bucuresti

Chimcolor Calea Mosilor 334, Bucuresti

Coty Austrului 37-41, Bucuresti

Diana Biserica Ienei 10, Bucuresti

Drogueria Standard Sf. Ionica 8, Bucuresti

Excelsior Calea Mosilor 78, Bucuresti

Farcosan Episcopul Radu 15, Bucuresti

Iris Muzelor 5, Bucuresti

Jaune D'Oeuf Boteanu 3, Bucuresti

Legrain Octavian 8, Bucuresti

Lewe Bradului 36, Bucuresti

LT Piver Pop de Basesti 89, Bucuresti

Mario Creazzo Plantelor 26, Bucuresti

Mignot-Boucher Bozianu 27-29

Narcisse Balthazar Selari 7, Bucuresti

Nortier Foisor 25, Bucuresti

Parfram Vasile Lascar 209, Bucuresti

Parfums D'Orsay Zaverei 8, Bucuresti

Ravel Romului 68, Bucuresti

Sam Lobl & Fiul Bulevardul Maria 20, Bucuresti

Siklbering & Pauncey Munteanu 6, Bucuresti

Stella Colentina 54, Bucuresti

Studerus Sf. Gheorghe 20, Bucuresti

Vitamin Bulevardul Carol 39, Bucuresti