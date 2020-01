7 creme de corp de la branduri de top pentru ingrijire delicata

Cremele de corp ar trebuie să fie în geanta cu lucruri magice a fiecărei femei și parte dintr-un ritual de îngrijire și înfrumusețare esențial pentru a investi în tine.

Orice femeie are un anumit program când vine vorba despre îngrijire, având anumite trucuri sau produse pe care le folosește. Pe lângă frumusețea naturală credem cu tărie că este importantă și atenția pe care o acordăm produselor cosmetice și utilizării lor. Cremele de față, de mâini și de corp nu ar trebuie să lipsească din niciun colț magic unde păstrăm cele necesare pentru rutina de beauty. Și pentru că știm cât de dificil este să găsești lotiunea ideală, am ales noi pentru tine câteva produse disponibile sub 50 de lei.

Victoria’s Secret cremă de corp Pure Seduction

O cremă de corp cu parfum ademenitor într-un recipient în culori fermecătoare. Cu miresme în note florale și fructate, această loțiune este obținută dintr-un amestec uimitor de prune roșii și frezii. Produsul cosmetic asigură rutina de îngrijire, hidratând pielea care are nevoie să fie răsfățată. Plus că lasă și o aromă irezistibilă, mentinând pielea la un nivel optim de umiditate.

Cremă de corp Dove Nourishing Secrets

Lotiunea de corp de la Dove îmbogățită cu ulei de marula și unt de mango este potrivită pentru toate tipurile de piele. Inspirată de un ritual indian de frumusețe are o formulă nonuleioasă și lasă zonele unde se aplică să fie mătăsoase, moi și netede.

Loțiune de corp cu mosc alb

Crema de corp propusă de la Hammam El Hana este una cu ulei de argan și este ca o formă de terapie: odată aplicată te face să te simți ca într-un salon spa. Este de la brandul Pielor și are arome intense “furate” de la moscul alb egiptean. Pătrunzătoare, aceasta are proprietăți antioxidante și hidratează după fiecare utilizare.

Cremă de corp Village Cosmetics

Îmbogățită cu vitamina E și ulei de jojoba, această cremă de corp hrănește în profunzime. În plus, loțiunea de corp catifelează și hrănește pielea. Aceasta se aplică pe pielea uscată prin masaj și se absoarbe îndată.

Cremă pentru îngrijire corp

O cremă din ingrediente naturale, care se recomandă să fie folosită mai ales în timpul iernii, în sezonul rece, ca protecție pentru anotimpul aspru. Are mai multe ingrediente active, care acționează și pentru pielea sensibilă și iritată, având la bază mușețelul. Ca detalii se mai remarcă și extractul de aloe vera (asigură hidratare), vitaminele A (fac pielea mai rezistentă) și vitaminele E, plus ulei de jojoba.

Loțiune de corp Eveline Cosmetics Luxury Expert 24K Gold

Luxury Expert 24K Gold este un lapte de corp nutritiv cu particule de aur, având la baza o rețetă cu calități ridicate și o tehnologie interesantă ce conferă alinare și confort pielii uscate sau aspre. După fiecare utilizare pielea rămâne netedă, delicată și strălucitoare, asta grație uleiurilor esențiale (nucă de cocos, soia, argan, unt de shea, miere) și complexului unic cu caviar natural și particule de aur. Împreună regenerează celulele și întineresc pielea.

Cremă parfumată de corp Amber Elixir Oriflame

Prețioasă și luxoasă, această cremă de corp de la Oriflame are note de mandarină, heliotrop și ambră, impunându-se ca un produs de beauty din zona parfumurilor oriental lemnoase. Aceasta lasă pe corp un parfum discret, inspirat de basmele Șeherezada, călduros și senzual. În plus, hidratează și lasă corpul să se simtă bine, iar tu experimentezi ceva aparte.

foto: By Dmytro Zinkevych, Shutterstock