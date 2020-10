Patru trucuri pentru un machiaj natural de toamnă

Un look natural poate deveni șters sau fad dacă nu folosești câteva trucuri.

Toamna este anotimpul culorilor calde, un anotimp în care chiar și peisajul urban te face să admiri frumusețea naturii. Amestecul de galben, portocaliu, verde și maro, cu toate nuanțele specifice, atrage de la sine și dorința de a te integra în peisaj și nevoia de a te adapta din punct de vedere vizual la noua paletă de culori de afară. Așadar, un look natural devine dezirabil şi îl poţi obţine fie prin intermediul hainelor pe care le porţi, fie prin felul în care îți realizezi make-up-ul.

Un look natural, însă, poate deveni șters sau fad dacă nu folosești câteva trucuri. La nivel de ținute, poți folosi o culoare contrastantă, cum ar fi niște blugi albastru închis la un pulover alb sau bej sau o borsetă colorată la o ținută monocromă. În ceea ce privește make-up-ul, un look natural nu este greu de obținut, însă, folosind trucurile descrise în continuarea articolului, poți avea garanția că vei obține niște rezultate bune.

1. Folosește doar fond de ten

Înainte de orice, este foarte important să îți hidratezi tenul corespunzător. Dacă deja simți cum tenul și buzele se usucă mai repede decât pe timp de vară, apelează la o cremă cu putere hidratantă mai ridicată. Folosește crema în fiecare dimineață și seară pentru a evita uscarea tenului odată cu aplicarea fondului de ten.

2. Rujul roșu: prietenul tău

Pentru a obține un look natural, poți folosi fie doar fond de ten sau o baza de machiaj profesionala . Pentru un plus de luminozitate, alege un fond de ten cu strălucire care nu doar că îi va oferi tenului tău un aspect uniform, dar îți va oferi și posibilitatea de a ieși din anonimat.

La un make-up natural, care se bazează doar pe folosirea unui fond de ten, rujul roșu poate fi diferenţiatorul de care ai nevoie. Așa cum, într-o ținută, poți folosi o culoare contrastantă la niște piese monocrome, așa și rujul poate deveni element contrastant în cadrul machiajului tău. Mai mult decât atât, rujul roșu își extinde beneficiile vizuale la întreaga ținută, nu doar la nivelul feței. Astfel, poți purta pantaloni albi, pulover bej și palton crem sau maro fără a-ți face griji că tei vei pierde în mulțime.

3. Pensează-ţi sprâncenele într-un mod natural

Vremurile în care sprâncenele subțiri erau în trend au trecut și au fost uitate. Sprâncenele pline, stufoase, cu un aspect natural, chiar nepensat sunt mult mai apreciate din punct de vedere vizual acum. Dar, deși crezi că îți poți lăsa sprâncenele să crească în voie sau că poți să te pensezi tu însăți și să obții acel look natural, plin, este foarte posibil să te înșeli. Este nevoie de pricepere pentru a obține acest look, iar recomandarea este să te lași pe mâinile unei specialiste pentru a te pensa. Desigur, un pensat bun, completat de folosirea unui creion de sprâncene, amplifică efectul și te poți bucura de un look natural reușit fără prea mari eforturi suplimentare de make-up.

4. Extra-strălucirea din obraji

După cum vezi, nu am pomenit nimic despre machiajul ochilor. Un look natural reușit poate fi obținut și fără a aplica fard pe pleoape și fără a folosi creion dermatograf sau alte produse de machiaj al ochilor. Un astfel de look poate fi obținut prin aplicarea unui fond de ten bun și în mod corect, dar poți mari gradulul de luminozitate și prospețime prin aplicarea unui blush strălucitor pe pomeți. Deși rozul este cea mai fresh și îndrăzneaţă culoare pentru un blush, poți folosi și o altă nuanță care se potrivește tipului tău de ten. Important este ca acesta să aibă un pic de strălucire pentru a te scoate din anonimat.

În final, sperăm că aceste trucuri te vor ajuta să obții un machiaj natural reușit, cu care să te simți confortabil și, în același timp, atrăgătoare. Folosirea unui fond de ten cu strălucire alături de blush și a unui ruj roșu pot face diferența între un look fad și unul reușit, chiar dacă foarte simplu și natural. Ce este cel mai important este să îți menții pielea sănătoasă, printr-o curățare și hidratare corespunzătoare, dar și să cosmetizezi firele de păr faciale, cu precădere zona sprâncenelor.

Sursa foto: Dana Tentis/Pexels