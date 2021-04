Ai grijă de dantura ta: 4 paste de dinți care îți vor oferi un zâmbet strălucitor

Iată 4 paste de dinți care îți vor oferi un zâmbet strălucitor!

Zâmbetul tău poate fi cel mai prețios accesoriu pe care îl porți, atât timp cât ai grijă de igiena dinților tăi și folosești produsele potrivite. După mulți ani de folosit pasta de dinți fără a avea o informație despre acestea, am constientizat că ar trebui să acord mai multă importanță produselor dentare. În acest mod am descoperit câteva care m au surprins plăcut și am decis să vi le prezint și vouă.

4 paste de dinți cu efect de albire

Pastă de dinți MEDIBLANC Whitening Herbal

Nu faceți compromisuri când vine vorba de igiena bucală. Pasta de dinți cu extract din plante și efect de albire MEDIBLANC Whitening Herbal oferă dinților, gingiilor și cavității bucale o îngrijire complexă. Redă zâmbetului dvs. albul strălucitor și împrospătează respirația cu o aromă intensă de mentă. MEDIBLANC Whitening Herbal mărește rezistența dinților și le ameliorează starea generală, cu doze bogate de ioni activi biologic. Pasta este potrivită mai ales pentru cei care doresc să-și mențină gingiile contractate și calmate. Oferiți-le zilnic această îngrijire de top.

Pasta de dinți poate fi comandată aici.

Pastă de dinți Pearl Drops Hollywood Smile

Acum puteți avea un zâmbet strălucitor, ca o vedetă de la Hollywood. Vă ajută pasta de dinți cu efect de albire, pentru dinți albi și strălucitori, Pearl Drops Hollywood Smile. Datorită compoziției sale, lustruiește și albește dinții cu până la două nuanțe. Pasta eliberează dinții de pete, de impurități și de placa dentară, ajutând astfel la prevenirea cariilor.

Pasta de dinți poate fi comandată aici.

Spuneți adio petelor de cafea, ceai sau tutun și bucurați-vă de un zâmbet strălucitor! Pasta de dinți pentru albire Splat Professional White Plus este îmbogățită cu enzime naturale de papaya, care în combinație cu ionii de potasiu, albesc cu blândețe smalțul, elimină eficient toate impuritățile și, de asemenea, are grijă de sănătatea gingiilor. Formula blândă care nu dăunează suprafeței dentare, conține particule care descompun ușor placa dentară chiar și în locurile greu accesibile, asigurând un zâmbet alb strălucitor cu efect îndelungat.

Pasta de dinți poate fi comandată aici.

Pastă de dinți Signal White Now Forever White

Pasta de dinți Signal White Now Forever White este destinată albirii delicate a dinților. Elimină eficient pigmentarea nedorită a dinților, prin folosirea sa regulată obținându-se un zâmbet strălucitor.

Pasta de dinți poate fi comandată aici.

Sursă foto Nataliya Sdobnikova/Shutterstock