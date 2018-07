Daca exista un lucru pe care il iubim cel mai mult la vara, e faptul ca tinutele de zi pot fi compuse si purtate cu minim de efort si mult mai putine straturi. Nu iti trebuie decat niste rochii de vara frumoase si lejere, o pereche de sandale si ai obtinut o tinuta perfecta. E o strategie foarte convenabila, mai ales ca poate fi folosita intr-o perioada a anului plina de petreceri si evenimente: gratare in familie, zile petrecute la plaja, petreceri in aer liber - ai prins ideea! Iar ca sa iti usuram si mai mult munca, ti-am pregatit un articol in care te ajutam sa iti alegi rochia potrivita pentru vara.

Alege mereu materiale naturale

Vom incepe cu cel mai important aspect: daca vrei sa infrunti cu succes caldura de vara, ai nevoie de rochii facute din materiale naturale. Noi iti recomandam clasicul bumbac, inul sau matasea pentru a maximiza confortul si pentru a-i permite pielii tale sa respire. In plus, materialele naturale nu vor afisa petele inestetice de transpiratie.

Nicio petrecere fara o rochie-camasa

Fie ca participi la o petrecere pe acoperis sau la una in curtea unui prieten, vei vrea o tinuta casual dar care sa denote o mica nota de eleganta. Nimic nu e mai perfect pentru asta decat o rochie-camasa. Se accesorizeaza extrem de usor iar daca te gandesti mai bine, e exact ce iti trebuie. Doar gandeste-te la eventualele pete de vin, inghetata sau machiaj. Nu vrei sa porti o rochie foarte sofisticata pentru ca mai apoi sa iti para rau ca ai murdarit-o, nu? Asa ca o rochie-camasa sau una cu bretele subtiri sunt doua alegeri perfecte pentru o petrecere. Cumpara una din in sau matase intr-un imprimeu vesel si poarta o pereche de sandale lejere.

O rochie care se misca alaturi de tine

Vara e anotimpul festivalurilor deci, bineinteles, nu o sa le ratezi. Iar pentru un maxim de confort, ai nevoie de o rochie fluida care sa tina pasul cu tine. Alege culori vii si imprimeuri amuzante si poarta o rochie maxi, cu bretele, care iti va oferi un aer boem si te va lasa sa te misti in voie.

Confort si libertate pe plaja

Nu ai nevoie de o rochie foarte sofisticata pentru plaja pentru ca, sa fim serioase, o vei da jos imediat ce ajungi acolo. Alege un material usor si racoros precum matasea. Cat despre culori, niciodata nu vei da gres cu un albastru marin sau un bej nisipiu. Daca in schimb participi la o petrecere pe plaja, alege o rochie cu detalii din dantela si accesorizeaz-o cu un colier colorat si o pereche de sandale fara toc.

Eleganta pentru evenimente formale

Daca participi la un eveniment al companiei sau la o petrecere mai selecta, nu vei da gres niciodata cu o rochie neagra pana la genunchi, decorata cu detalii din dantela sau tulle. Iar daca ai chef de putina culoare in viata ta, incearca acelasi model de rochie insa intr-un verde inchis sau bleumarin.

