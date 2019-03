Rochii de tip sacou: 5 ținute must-have care să te scoată din anonimat

Unele dintre cele mai cool opțiuni de outfituri și la mare căutare sunt rochiile tip sacou, intrate de curând în preferințe.

Când vine vorba despre alegerea ținutelor, doamnele și domnișoarele au ceva de furcă, mai ales când încearcă să țină pasul cu tendințele. Unele dintre cele mai cool opțiuni de outfituri și la mare căutare sunt rochiile tip sacou, intrate de curând în preferințe.

Rochia tip sacou este un concept relativ nou în universul modei feminine, fiind inspirată din detalii clasice ale sacourilor masculine, motiv pentru care este atât de versatilă și ușor de asortat. Cu buzunare laterale, închidere în față și cu un aspect cu note bărbătești, acest tip de rochie are diverse variațiuni pe care să le iei în considerare când îți gândești o ținută elegantă. O preferată a multor staruri, această piesă vestimentară hot se poate găsi și la noi - îți lăsăm câteva modele mai jos.

Rochii de tip sacou ideale pentru orice tinuta

O completare: o rochie sacou se vede grozav cu niște cizme lungi (sau pantofi Stiletto), ea însăși fiind o piesă statement care să nu mai aibă nevoie de alte accesorii extravagante.

Rochie tip sacou verde cu nasturi în stil army

Una dintre piesele must-have în colecția ta ar fi rochia tip sacou din stofă fină ușor elastică accesorizată cu nasturi. Verde într-un stil ușor army, are lungime medie până la genunchi și un croi simplu, care maschează imperfecțiunile siluetei. Are un decolteu în V, este modernă și cu detalii feminine care o fac foarte chic.

O poți vedea aici

Rochie petrecută în carouri tip sacou cu tul

Într-un design atipic, într-o croială senzațională, rochia tip sacou în carouri are aplicație din tul elastic cu buline și catifea decorativă pentru un efect wow. Se închide cu un nasture interior, are un model petrecut și carourile sunt cu fir argintiu. Dispune de guler cu rever tip șal și pe interior are căptușeală, iar închiderea este sigură - se face cu un cordon din talie. Ținuta este confecționată din stofă neelastică.

O poți vedea aici

Rochie mini tip sacou asimetrică

Din triplu voal, ne-a atras atenția- este neagră, ușor cambrată și foarte ușor de asortat pentru diferite ocazii: evenimente speciale, plimbări seara sau chiar ceva casual și în club. Este lungime mini, adică un model foarte seducător, iar mânecile sunt lungi. În talie are un cordon triplu pentru un efect vizual fain.

O poți vedea aici

Rochie roșie cloș tip sacou

O rochie roșie va fi întotdeauna o alegere sofisticată și îndrăzneață. Dacă nu vrei să dai greș cu ținuta ta pentru un event unde s-a impus un dress-code jovial și sexy, rochia cloș tip sacou te-ar putea salva. Are mâneci lungi, este prevăzută cu două rânduri de nasturi metalici și este confecționată din jerse. Croiala scoate în evidență talia și o subțiază.

O poți vedea aici

Rochie tip sacou și imprimeu cu buline

De la Mango am găsit o rochie tip sacou stil anii ‘50 - cel puțin ca design. Este o rochie mai vaporoasă, mai subțire, ideală pentru sezonul cald primăvară-vară și mai puțin pretențioasă pentru că nu impune completarea cu detalii exigente. Este neagră, simplă, are croială evazată, un guler cu revere, mâneci ¾. și închiderea simplă cu nasturi.

O poți vedea aici