Fusta- piesa must have din garderoba de iarna de la Londë Studio

Londë Studio propune trei modele atemporale ce permit crearea unei colectii capsula adaptata stilului tau cu restul pieselor din dulap. O scuza perfecta pentru a face shopping!

comunicat de presa

Sinomimul feminitatii absolute din toate timpurile- fusta- isi reclama suprematia pe podiumurile de moda si in garderoba ta de iarna. Cele mai urmarite influencers, fashion icons si staruri de cinema afiseaza cu lejeritate fuste in cele mai versatile combinatii.

Numitorul comun? Simplitatea si linia genunchiului, lungimea ideala pentru a pune in valoare orice silueta.

Inspirandu-se din stilul clasic, designerul Stefena Ludusan creaza modele transgresive ce surprind prin detalii esentiale - taieturi si asimetrii – ce creioneaza outfituri seducatoare de la birou pana la o petrecere cu prietenii.

Pentru a permite styling-uri pornind de o bluza de matase pana la un hanorac oversize, fusta trebuie sa urmeze fidel linia corpului pana in zona genunchilor. Topurile si bustierele sunt puse in valoare de modele asimetrice in timp ce piesele sport se asorteaza unor fuste cu taietura cat mai simpla.

Material

Tricotajele moi si bluzele subtiri isi dezvaluie eleganta si utilitaritatea alaturi de materiale moi si lejere precum bumbacul, lana sau inul. Fustele din materiale rigide pun in evidenta bustierele si topurile mulate.

Descopera colectiile Londë Studio in editie limitata pe londestudio.com.