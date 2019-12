8 rochii de seară pentru petrecerea de Crăciun de la muncă

Am ales pentru tine 8 ținute de ocazii pe care să le îmbraci la petrecerea de Crăciun, unde te vei distra alături de colegii tăi!

Office Christmas Party: să înceapă sezonul când toți colegii sărbătoresc împreună Crăciunul! În ultimele săptămâni din an, foarte multe companii organizează petreceri pentru angajați, astfel că aceștia au ocazia perfectă de a se bucura de perioada dinaintea sărbătorilor de iarnă împreună. Dacă ocazia o impune, vei avea nevoie de o ținută elegantă. Așa că ne-am gândit să îți propunem câteva rochii de seară care se potrivesc la petrecerile de Crăciun de la job. Poți citi despre acestea mai jos:

Rochie de seară cloș din lurex

Petrecerea de Crăciun poate fi susținută într-o rochie roșie de ocazie, una confecționată din lurex și cu aspect strălucitor. Într-o nuanță intensă și veselă, aceast asigură o apariție fantastică - are croială în clos, este petrecută și talie și accesorizată cu un brâu cu ștrasuri. Este cu mâneci lungi și terminații elastice, plus un decolteu adânc.

O poți comanda aici

Rochie din catifea cu crăpătură

O altă rochie care ni se pare potrivită la Office Christmas Party este aceasta, pe un muștar intens. Cu elastic în talie, această ținută de ocazie îmbracă frumos silueta, având și lejeritate în bust. Se potrivește în acest sezon pentru că este călduroasă și are un aspect cuminte cât să fie purtat la diverse evenimente sociale.

O poți comanda aici

Rochie dreaptă din voal și volane

O superbă rochie lejeră care se poate purta atât ca ținută de zi, cât și ca look elegant de seară. Este midi, cu croială dreaptă și confortabilă, pe un mov stins, cu mâneci trei sferturi terminate în volane în valuri, iar în talie are un cordon care se închide cu fundiță. Rochia este dreaptă, are decolteu rotunjit la baza gâtului și crăpături laterale.

O poți comanda aici

Rochie din dantelă cu mâneci clopot

O rochie ca-n povești! Pe roz deschis este scurtă și confecționată din dantelă, cu mâneci lungi în stil clopot. Se potrivește mai ales la petrecerile de Crăciun unde s-a impus un dress code rafinat. Cu aspect vintage, rochia se vede grozav mai ales cu pantofi metalici.

O poți comanda aici

O rochie perfectă, care ne amintește de scenariile cu Moș Crăciun. Rochia este pe roșu aprins, un vișiniu strident, confecționată din catifea. Cu umerii bufanți, pare să împrumute din grandoarea anilor ‘80. Decolteul este în V și cu părțile petrecute, iar în talie dispune de un material metalic strălucitor, de lungime scurtă și cu mâneci lungi.

O poți comanda aici

Rochie din paiete cu reflexii

O petrecere de Crăciun într-o locație mai pretențioasă poate impune purtarea unei rochii de party! Așa am ajuns la una din paiete cărămizii cu reflexii. Este extrem de excentrică grație faptului că strălucește. Croiala este cloș cu pliuri maxi, iar mânecile sunt cu bază clopot. În partea de jos rochia are tull dublu care conferă un aspect voluminos.

O poți comanda aici

Rochie neagră cu mâneci transparente cu buline

Nu poți da greș cu o rochie neagră pentru că principiul Little Black Dress nu se va demoda niciodată. Pentru petrecerea de Crăciun am ales o rochie dreaptă neagră cu mâneci oversize și umflate bufante din inserții transparente și cu buline supradimensionate. Are fason mulat și decolteu rotund și pattern texturat.

O poți comanda aici

Rochie verde cu aspect sidefat

Pentru cocktail-uri de firmă, am ales o rochie de seară din colecția Medicine. Este un model confecționat din dantelă verde. Are mâneci trei sferturi, fixate cu fermoar translucid și căptușeală pe interior. Este de lungime midi și fitul este evazat.

O poți comanda aici

foto: By indira's work, Shutterstock