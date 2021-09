Cum sa asortezi slapii la tinutele chic

Vara este momentul perfect pentru a introduce in garderoba incaltari comode si versatile, care se potrivesc cu orice articol vestimentar. In afara de balerini si sandale, nu ezita sa porti si slapi, pe care sa-i integrezi in numeroase combinatii stilistice.

Slapii nu trebuie purtati doar la plaja, ci si in viata de zi cu zi, atata timp cat alegi modelele potrivite, din piele. Iata cum poti sa asortezi slapii la tinutele chic, din randurile de mai jos!

Poarta slapii cu fuste si rochii

Ai achizitionat o pereche de slapi de firma pentru femei? Nu ramane decat sa-i asortezi cu hainele potrivite, pentru un look de invidiat!

Pentru o zi calduroasa de vara, nu ezita sa asortezi slapii cu rochii moderne. In functie de preferintele tale, poti opta pentru rochii scurte, midi sau lungi - slapii arata bine cu orice. Desigur, alege modele de rochii casual! Oricat de versatili ar fi slapii, acestia nu arata bine in combinatie cu rochii elegante, de seara. Poti opta pentru rochii casual, de tip tricou sau pentru modele camasa, ideale pentru o zi torida de vara, in care ai mult de alergat prin oras.

Rochiile pot fi inlocuite si cu fuste. Fie ca vorbim despre fusta mini sport, fusta plisata sau fusta maxi, vaporoasa, toate modelele se potrivesc de minune cu slapii comozi. Fusta poate fi asociata cu un tricou, un maiou sau un top din dantela, pentru o tinuta excelenta pentru sezonul cald.

Alege slapii cand porti pantaloni scurti

Daca nu iti place sa porti rochii sau fuste, nu te ingrijora! Slapii arata la fel de bine si cu pantaloni, in special cu modelele scurte, destinate verii. Astfel, daca vrei sa te bucuri de plimbari lungi prin parc, alaturi de prieteni, opteaza pentru o pereche de slapi, pe care sa o porti cu o pereche de pantaloni scurti din denim si un top lejer. In functie de preferinte, topul poate fi un tricou simplu, din bumbac, o camasa racoroasa din in sau un maiou. Posibilitatile sunt nelimitate!

Include slapii intr-o tinuta din denim

Slapii iti permit sa mergi oricat fara sa suferi de dureri de picioare si te pun in evidenta. Daca nu vrei sa treci neobservata, poarta slapi in nuante neon, care atrag atentia asupra picioarelor.

Nu trebuie sa mergi la birou? Slapii reprezinta cea mai buna solutie pentru o zi in care ai mult de alergat la shopping sau la piata. Ii poti purta si la un gratar sau intr-o excursie cu familia, pentru confort suplimentar.

Slapii arata excelent intr-o tinuta compusa din denim, asa ca poti opta pentru:

O salopeta din denim

O pereche de pantaloni scurti din denim si un maiou din denim

O pereche de jeansi lungi si o camasa din denim

O rochie sport din denim

O fusta din denim si un tricou

In ceea ce priveste nuanta slapilor, negru, alb sau nude ii poate face usor de asortat, indiferent de tinuta din denim.

Alege slapii care ti se potrivesc si in ceea ce priveste materialul. Cele mai comune sunt modelele din plastic, insa se folosesc in special pentru tinutele comode pentru plaja. Slapii din piele, cu diferite aplicatii, sunt folositi pentru outfiturile de zi si merg de minune cu orice. Si gama de culori este variata, asa ca poti accesoriza tinutele in functie de dorintele tale.





Photo by Wondearthful from Pexels

Vizionare placuta