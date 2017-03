Daca ai intrat pe Facebook in ultimele zile sunt sanse mari sa fi vazut un clip viral care-ti arata cum poti sa pregatesti samburele de avocado pentru consum.

Videoclipul sustine ca samburele de avocado este partea cea mai bogata in nutrienti a fructului si ca prin uscarea acesteia, tocarea ei in bucati si folosirea sa in piureuri va adauga o mai mare valoare nutritiva pentru dieta ta. Videoclipul a strans in doar cateva minute peste de 25 de milioane de vizualizari.

Deci, care e treaba cu samburele de avocado? Ai aruncat pana acum o parte foarte nutritiva a unuia dintre superalimentele noastre preferate? Nu e chiar atat de adevarat, spune redactorul de nutritie, Cynthia Sass de la foxnews.com.

“Sunt un mare fan al fructului de avocado. Il mananc zilnic si-l recomand clientilor mei, dar am rezerve cu privire la consumul samburelui de avocado”, a explicat ea. “Desi exista unele cercetari cu privire la compusii benefici din samanta de avocado, nu s-a stabilit inca siguranta ingerarii, astfel incat raportul dintre riscuri vs. calitati nu e pe deplin cunoscut.”

Cercetarile cu privire la consumul semintelor de avocado sunt inca la inceput. Studiile existente s-au concentrat asupra potentialelor beneficii ale extractelor din seminte de avocado, mai degraba decat pe consumul samburelui in sine.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro

foto interior si prima pagina: Subbotina Anna , Shutterstock