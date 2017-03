Am 27 de ani de cand sunt pe acest pamant. 27 de ani traiti cu emotii, fericire, tristete, bucurii, plasete si multa (dar multa) iubire. In aceasta viata a mea am invatat cat de important este sa ai o persoana aproape atunci cand iti este greu, cat de frumos este sa spui "Multumesc" si cat de benefic este zambetul nu doar pentru tine, ci si pentru cei din jur.

Va las mai jos cu lista mea: 27 de lucruri pe care le-am invatat in cei 27 de ani ai mei

1. Este in regula sa spui "Nu". Esti un adult si poti face ce vrei.

2. Asumarea unor riscuri mari poate avea ca rezultat recompense si mai mari.

3. Singura constanta in aceasta lume este schimbarea. De indata ce ai facut un plan, Universul incepe sa agite lucrurile.

4. Nu te nasti doar pentru a lucra. Asa ca gaseste-ti pasiunea si bucura-te de ea.

5. Accepta cine esti.

6. Exercitiile fizice nu te ajuta doar fizic. Si mental sunt la fel de benefice.

7. Nu incerca sa iti schimbi partenerul.

8. Nu ai nevoie de validare din partea altor persoane.

9. Atat calitatile, cat si defectele, te fac unica.

10. Este bine sa ai multi prieteni. Acestia sunt o parte importanta a vietii tale.

11. Uneori este bine sa fii singura. Te ajuta sa iti pui in ordine gandurile si sentimentele.

12. Zambetul chiar este magic. Zambeste mai mult.

13. Meditatia este un lucru bun. Nu doar pentru creier, ci si pentru suflet.

14. Nu te mai compara cu alte persoane.

15. Evita barfa. Este atat de toxica.

16. Karma este reala. Ce aduci in aceasta lume la un moment dat vei primi inapoi.

17. Nu exista nicio repetitie pentru aceasta viata. Nu primesti o a doua sansa.

18. Intotdeauna urmeaza-ti visurile (indiferent de cat de indraznete par sa fie).

19. Uneori este bine sa fii trist. Insa nu lasa ca tristetea sa te consume.

20. Accepta faptul ca este imposibil ca toata lumea sa te placa.

21. Cu cat ai mai multi oameni in preajma, cu atat te dezvolti mai mult. Incearca sa ai oameni de toate varstele, etniile, sexele. Cu cat varietatea este mai mare cu atat ai mai mult de invatat.

22. Familia si prietenii sunt totul.

23. Continua sa zambesti, nu ai de unde sa stii cine te observa.

24. Hainele sunt cel mai bun accesoriu al tau.

25. Ai grija de parul tau! Este sfant.

26. Viata este prea scurta pentru a fi nefericita.

27. Crede ca poti si vei fi deja la jumatatea drumului.