Vladimir Almazov, un cardiolog rus de renume, pastreaza un borcan cu o inima umana conservata in biroul sau. Toti studentii si profesorii stiu povestea care l-a determinat sa faca asta.

La inceputul anilor '50, cand Almazov era inca student in anul patru la medicina in Sankt Petersburg, o tanara a fost internata la spital cu un diagnostic de endocardita bacteriana subacuta. Chiar si in prezent, boala are o rata foarte mare de deces, iar in trecut era aproape sigur fatala.

Medicii nu ii mai dadeau nicio speranta fetei. Avea febra mare, iar inima ii ceda. Cadrele medicale din conducere au examinat-o fara a avea, insa, un rezultat pozitiv, dupa care mai multi stagiari au incercat sa o consulte si ei. Printre acestia era si colegul doctorului Almazov, un tanar foarte inteligent si pasionat de medicina.

El nu a propus nicio metoda de tratament revolutionar pentru endocardita, nimic de genul asta - el doar s-a indragostit de aceasta tanara. Stagiarul a vizitat-o in fiecare zi, aducandu-i florile ei preferate. In cele din urma, fata si-a dat seama ca il iubeste... si, treptat, a inceput sa se recupereze.

S-au casatorit, au avut copii si au invitat medicii ei la aniversarea nuntii de argint. Iar cand dupa multi ani femeia era pe patul de moarte, ea a decis sa lase ca mostenire spitalului inima ei. Aceasta va fi acolo pentru ca toata lumea sa stie ca singurul remediu pentru o inima bolnava este iubirea adevarata.

