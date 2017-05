Daca iti place sa adaugi preparatelor tale turmeric, ardei iute, chili, te felicit. Mancand alimente picante cu moderatie, dar in mod regulat, ai grija de sanatatea inimii. In plus, condimentele iti sunt aliat cand vrei sa slabesti si sa ai o dispozitie mai buna.

Imbunatatesc sanatatea inimii

Studiile de specialitate au demonstrat ca in statele unde mancarea traditionala se bazeaza pe condimente si alimente picante se inregistreaza mai putine cazuri de afectiuni cardiace, comparativ cu tarile unde nu se consuma des ardei chili, de exemplu.

Unul dintre motivele care stau la baza acestui fapt este ca chili din mancare favorizeaza reducerea nivelului de“rau”, in timp ce lupta cu inflamatiile si previne aparitia bolilor de inima.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro

foto interior si prima pagina: y MR.RAWIN TANPIN Shutterstock