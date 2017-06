Carolyn Hartz a renuntat la zahar in urma cu aproape 30 de ani, dupa ce si-a dat seama ca are o dependenta de dulciuri. Iar astazi, la cei 70 de ani ai sai, are un corp pe care pana si femeile il admira.

"Nu mai consum zahar de mai bine de 28 de ani. La inceput a fost dificil deoarece eram dependenta de zahar, insa cred ca acesta a fost unul dintre cele mai importante motive pentru a ramane sanatoasa si a imi pastra corpul in forma." - a declarat Carolyn pentru Dailymail.

Cum a reusit sa faca asta?

"Ma asigur ca am la fiecare masa proteine, in special la micul dejun. Acestea opresc pofta." - a spus femeia.

De asemenea, se spune ca este esential sa nu renunti la mancarea si bautura care iti plac, ci doar sa acorzi o mare atentie marimii farfuriei si alimentelor pe care le consumi la mese.

"Cred ca este foarte important sa fii constient de tipul de mancare pe care o consumi si de cantitatea de hrana de la fiecare masa. A fi atent in timp ce mananci este un factor decisiv pentru sanatatea ta." - mai marturisteste Carolyn.

In afara de renuntarea la zahar si administrarea portiilor, Carolyn spune ca somnul este urmatorul element esential pentru a ramane in forma si a te simti bine. Ea isi propune sa doarma cel putin 8 ore pe noapte deoarece "atunci corpul se vindeca si intinereste."

foto interior si prima pagina: Sweetlife, Instagram