In zilele in care are inima franta, ii permiti sa se cuibareasca la pieptul tau. O tii acolo pana cand lacrimile dispar de pe obrajii ei. Acesta este primul mod in care ii arati ca o iubesti. Asa ea va avea indredere in tine.

Dimineata, cand se trezeste, ii pregatesti ceaiul sau cafea fix asa cum ii place. Acest gest marunt va inseamna atat de mult pentru ea. Incearca doar o singura data si vei vedea cat de frumos poate zambi.

In momentele in care vii acasa si gasesti totul luna si la locul lui, iar in bucatarie te asteapta o farfurie cu mancarea ta preferata, ia-o in brate si spune-i cat de mult o apreciezi. Cu acest gest extrem de simplu ii vei arata cat de mult inseamna pentru tine tot ce a facut.

Din cand in cand, fa-i o surpriza frumoasa (fara sa existe vreun motiv pentru care faci asta) si invit-o la film sau la restaurantul ei preferat. Cu acest gest ii vei demonstrezi ca inca esti interesat de ea.

Arata-i ca o doresti. Sarut-o cand nu se asteapta. Tine-o de mana cand mergeti pe strada. Aceste mici detalii inseamna lumea intreaga pentru ea.

Cand sunteti impreuna, uita-te in ochii ei. Priveste-o ca si cum i-ai vedea sufletul. Asa ii demonstrezi ca o cunosti cu adevarat.

Nu este dificil sa o faci sa se simta apreciata, iubita. Nu se asteapta la foarte multe, ea isi doreste doar sa ii fii fidel si sa ii arati ca persoana ei te intereseaza. Si lucrurile mici pe care le faceti impreuna sunt gesturi marete care ii schimba lumea. Tot ce trebuie sa faci este sa ii arati ca esti acolo, langa ea, si nu ai de gand sa pleci nicaieri. Si te va iubi mai mult decat poti crede, mai sincer decat vei simti vreodata.

sursa material: thoughtcatalog.com

foto interior si prima pagina: Natalia Valiakhmetova, Shutterstock