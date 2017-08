Femeia Berbec este cunoscuta pentru eleganta sa, stilul aventurier si maturitatea cu care rezolva orice problema. Este o persoana foarte interesanta, intotdeauna cu povesti frumoase de spus, independente si uneori singuratice care, in acelasi timp, isi doreste atentie si dragoste din partea celor din jurul sau.

foto interior si prima pagina: Oleggg Shutterstock

Este nevoie de un barbat puternic pentru a face fata neinfricatei, carismaticei si pasionalei femei Berbec.

Iata ce inseamna sa fii intr-o relatie cu femeia Berbec:

1. Femeia Berbec este o persoana independenta, insa iubeste atentia

Isi doreste o relatie stabila si este, probabil, cea mai incapatanata persoana pe care o sa o intalnesti in aceasta viata. Chiar daca actiunile sale spun "Pot sa fac asta si fara tine!", are nevoie de atentie si de iubire. Demonstreaza-i ca este importanta pentru tine prin actiuni, nu doar prin vorbe. De asemenea, are nevoie de conexiune fixica.

2. Femeia Berbec nu tine suparare

Este foarte hotarata, iar atunci cand se supara toata lumea stie asta. Este foarte directa si spune lucrurilor pe nume, insa niciodata nu tine suparare. Tot ce trebuie sa faci este sa ii oferi cateva minute pentru a se linisti, iar lucrurile vor reveni imediat la normal.

3. Femeia Berbec adora sa asculte

Daca esti intr-o situatie dificila sau te confrunti cu o problema delicata, nu tine asta doar pentru tine. Spune-i. Femeia Berbec vrea sa stie ce este in sufletul tau. Este in natura ei sa isi doreasca sa aiba grija de tine, sa te protejeze si sa te ajute atunci cand ai nevoie. Indiferent de moment si de situatie, ea va fi acolo pentru tine.

4. Femeia Berbec este impulsiva

Femeia Berbec este o persoana aventuriera, care adora sa mearga in calatorii neplanificate, sa vada lumea si sa cunoasca oameni. Este spontana si dornica de senzatii tare. Impulsivitatea ei poate fi si intr-un sens negativ, si anume cand se infurie reactioneaza pe moment si poate face greseli majore.