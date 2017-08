Intreaga filosofie a budistilor se invarte in jurul ideii de a reduce suferinta; poate ca aceasta filosofie iti poate parea ciudata si aproape imposibila, insa adevarul este ca duce la o mai mare fericire.

Aceste reguli va vor fi de folos pentru tot restul vietii voastre.

1. Simplifica

Buddha nu s-a nascut un pustic; de fapt, el s-a nascut un print. Putea strange o gramada de lucruri intreaga lui viata... insa nu a facut-o. In schimb, a renuntat la tot ce inseamna lucruri materiale si a indraznit sa mearga mult mai mult cu viata lui. Pana la urma, fericirea vine din interior... de ce sa o cautam in jurul nostru? Avand in vedere acest principiu, el a facut tot posibilul sa renunte la tot ce era inutil si sa imbratiseze o realitate mai profunda. Aceasta este baza simplitatii.

2. Ofera

Cand poti dezolta o atitudine dezinteresata, te concentrezi mai putin asupra problemelor personale. Mintea ta devine mai calma si vei putea sa oferi mai multa iubire oamenilor din jurul tau. Fericirea adevarata este unul dintre pilonii vietii spirituale. Cand ii ajutam pe altii, gasim o satisfactie mai profunda.

3. Mediteaza

Stim din cercetarile si studiile realizate ca meditatia schimba creierul. Nu doar asta, insa schimba si mintea noastra. Buddha a stiut de la inceput ca meditatia este un instrument puternic, acesta fiind piatra de temelie pentru iluminare. Poate ca nu ai timp sa meditezi in fiecare zi, insa chiar si cateva minute iti pot schimba viata.