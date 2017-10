Nu este nimic mai frumos ca un puzzle bun sau o ghicitoare interesanta care sa iti puna mintea la contributie.

Anul trecut, oamenii de la Playbuzz au lansat un puzzle care a devenit viral pe internet in doar cateva ore de la aparitie pentru ca, spun foarte multe persoane, era surprinzator de dificil de rezolvat.

Anul acesta puzzle-ul este din nou in trend, asa ca am decis sa vi-l prezentam si voua.

Iata ce trebuie sa faceti: uitati-va la imaginea de mai jos si dati-va seama care este numarul care lipseste cat mai repede cu putinta. IMPORTANT: treceti doar cu privirea pe puzzle, si nu urmariti ordinea acestora. Suna foarte usor, nu? Gresit!

La prima vedere - si a doua, si a treia - este aproape imposibil sa observi numarul care lipseste dintre 1 si 49.

Nu este un mister foarte mare, ci doar un puzzle care iti pune logica la testare si care pare sa dea batai de cap persoanelor care vor sa il rezolve.

In momentul in care incepi sa urmaresti numerele in ordinea lor vei putea gasi raspunsul.

L-ati gasit? Raspunsul este pe pagina urmatoare!

Un mic indiciu: Numarul care lipseste este intre 10 si 40.