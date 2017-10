Cu sanatatea mintala nu este de glumit. Nu este ca si cum ai ajunge ca prin magie la a fi fericita si sa ramai asa intreaga viata. Sanatatea mintala este ceva pe care o alegi prin fiecare decizie, actiune si reactie in viata ta de zi cu zi.

foto interior si prima pagina: ImYanis Shutterstock

Acesta este motivul pentru care este extrem de important sa intelegi obiceiurile simple care par a fi exagerate din punct de vedere al sanatatii mintale, obiceiuri pe care, de multe ori, le ignoram.

1. Nu ai o rutina stabilita

S-ar putea sa nu crezi ca stabilirea unei ore in care sa mergi la culcare ca adult ar fi un lucru care sa iti afecteze sanatatea mintala. Creierele noastre chiar isi doresc o rutina. Amestecarea programului lasa confuz creierul, ceea ce duce la oboseala mentala. Este greu sa fii intr-o stare mentala buna atunci cand creierul tau este obosit.

2. Dependente digitale

Cu cat iti concentrezi energia mai mult asupra lucrurilor care se intampla in lume, cu atat vei avea mai putina energie pe care sa o concentrezi asupra ta. Cea mai usoara solutie este sa mai lasi telefonul jos, sa il opresti daca poti si doar sa iti lasi creierul sa rataceasca singur. Te vei simti libera.

3. Evitarea problemelor

In fiecare zi apar provocari noi de care trebuie sa te ocupi fie singura, fie alaturi de alte persoane. Exista atat de multe lucruri pe care nu le putem controla. Specialistii spun ca in 9 din 10 situatii este mai bine sa abordezi aceste probleme in mod direct decat sa le refuzi, sa le amani si sa nu le rezolvi.