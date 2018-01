A fost minunat in primele zile apoi totul a devenit un cosmar. Cu toate acestea, inca mai speri ca zilele bune vor reveni. Cu toate acestea, un narcisist ramane un narcisit. Iata trei motive pentru care sa scapi de el.

1. Ai scapat de iluzie

Un agresor narcisist este un maestru al iluziei. El te atrage, te face sa te simti ca nu valorezi nimic, iti spune sa nu fii sensibila si nebuna - poate chiar te saruta in timp ce iti spune acele cuvinte. Nu trece mult si limitele si standardele scad. Iar masca lui dispare de indata ce simte ca te controleaza. Poate ca locuiti impreuna sau aveti un copil, si in acest caz crede ca te are la mana.

Spune ca nu vrea sa te raneasca sau sa fie paranoic insa ”fostele” lui l-au innebunit. Nici nu vrea sa bea in exces sau sa abuzeze de tine. Doar trebuie sa uitede durerea lui. Uneori se schimba, dar acele vremuri sunt efemere. Isi reia comportamentul, mai rau ca inainte.

Pentru ca te-ai bucrat de faza de luna de miere a relatiei tale, iti e greu sa iei o decizie. Pana cand intelegi ca nu este deloc barbatul minunat de care te-ai indragostit si decizi sa pleci.

2. Nu mai esti pe ultimul loc

Femeile cu niveluri ridicate de empatie sunt o prada usoara pentru narcisisti pentru ca ele au tendinta de a darui foarte mult. Da, este important sa ne pese de altcineva si toata lumea are o explicatie pentru comportamentul lor. Insa trebuie sa existe un echilibru. Fii pe primul loc in viata ta si altii te vor trata ca atare.

3. Ai scapat din inchisoare

Narcisistii isi izoleaza partenerele. Adesea sugereaza sa locuiasca intr-un loc indepartat sau isi saboteaza emotional partenerele, facandu-i sa incheie prietenii sau sa renunte la cariera. In acest fel, le pun la dispozitia lor.

Nu vrea sa stralucesti, asa ca te denigreaza. Te inchide intr-o cutie mica desi vorbeste despre un maine fabulos. Cuvintele nu costa nimic si de aceea reprezinta singura moneda pe care narcisistii sunt dispusi sa o cheltuiasca. Are un comportament iresponsabil pe care il justifica spunand lucruri precum: "Asa sunt oamenii." Si asta in timp ce tu mergi in varful degetelor ca nu cumva sa il superi.

In schimb, el iti da peste cap deranjeaza somnul, munca si viata in timp ce face pe victima. "