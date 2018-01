De-a lungul vietii noastre intalnim foarte multi oameni, fiecare cu un suflet diferit, cu diferite energii si aure. Cu fiecare dintre acesti oameni avem conexiuni si relatii diferite.

Insa trebuie sa stim ca nu putem stabili conexiuni spirituale reale cu toata lumea pe care o intalnim. De fapt, numarul de persoane cu care putem dezvolta o adevarata conexiune spirituala este unul foarte mic in comparatie cu numarul de persoane pe care le intalnim in timpul vietii noastre.

foto interior si prima pagina: nutriaaa Shutterstock

Cand intalnim o persoana cu care putem avea aceasta conexiune spirituala ne dam seama imediat.

Insa cum stim cand sunt conectate mintile si sufletele noastre?

Oglindirea/ Copierea

Primul lucru pe care il fac sufletele noastre atunci cand stabilesc o legatura spirituala cu un alt suflet este ca incep sa oglindeasca. S-ar putea sa copiem in mod inconstient miscarile acestei persoane, limbajul corpului si expresiile faciale. Si ea va face acelasi lucru.

Acest lucru se intampla pentru ca sufletele noastre in momentul in care au reusit sa aiba o asemenea conexiune nu vor mai fi sincronizate cu energiile vibrationale obisnuite. Oglindirea (sau copierea) ajuta la aducerea acesto vibratii in sincronizare astfel incat conexiunea sa fie una de lunga durata.

Urmatoarea etapa a procesului de conectare a doua suflete este consolidarea conexiunii. ASceasta se manifesta precum niste ganduri comune.

Acum, ca mintile noastre sunt legate, incepem sa experimentam sincronizarea in gandurile noastre. Acest lucru este descris in mod obisnuit ca fiind "pe aceeasi lungime de unda", un proces care este cu mult mai precis decat majoritatea oamenilor cred.

Modelele noastre de gandire sunt literalmente asimilate la aceleasi lungimi de unda vibrationala. Asta inseamna ca putem gasi dorinta de a spune ceva, doar pentru a auzi cealalta persoana cu care impartasim o relatie de suflet sa spuna acelasi lucru inaintea noastra.

Provocarea fiecarui suflet

In acest moment, avem o legatura spirituala sigura cu cealalta persoana. Putem fi convinsi de acest lucru. Tot ce trebuie sa facem este sa asteptam provocarea pe care urmeaza. Tipul de provocare este de natura spirituala. Va fi o lectie karmica, menita sa ne invete ce avem nevoie pentru a progresa pe parcursul calatoriei noastre spirituale.

La urma urmei, acesta este scopul conexiunilor spirituale.

Si, fara sa stim, si noi ii vom oferi o provocare similara pentru persoana cu care ne-am conectat. O vom ajuta sa invinga o slabiciune de-a lor in acelasi mod in care ea ne ajuta pe noi.

Asadar, avem o singura responsabilitate o data ce ne dam seama ca avem o legatura sufleteasca spirituala cu o alta persoana - aceea de a o ajuta sa depaseasca un moment din viata ta. Odata ce cele doua suflete sunt conectate, calatoriile spirituale se intersecteaza si trebuie sa facem tot posibilul pentru a ne ajuta reciproc.