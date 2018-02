Iti face de declaratii de dragoste, ti-o arata si prin gesturi si, cu toate acestea, intr-o buna zi pleaca de langa tine. Iata care sunt cele mai des intalnite sase motive care ii fac pe barbati sa plece dintr-o relatie.

foto interior si prima pagina: JPagetRFPhotos Shutterstock

1. Simte ca incerci sa il repari

Cand un barbat incepe sa simta ca nu-ti este suficient, ca defectele sale sunt prea mari sau ca nu poate fi el insusi fara ca tu sa il judeci, incepe sa caute usa de iesire.

Albert Einstein a spus candva:"Barbatii se casatoresc cu speranta ca femeia nu se va schimba niciodata. Femeia se casatoreste cu speranta ca barbatul se va schimba. Inevitabil, ambele parti sunt dezamagite. "

Barbatii nu se schimba si, de fapt, nimeni nu are nevoie de asta ci doar sa descopere cine este cu adevarat. Daca vrei sa il pastrezi, in loc sa-i spui cine ar trebui sa fie, arata-i cine este cu adevarat. Un barbat poate sa evolueze si sa se maturizeze cu ajutorul unei partenere iubitoare, care il sustine.

2. Se simte amenintat de succesul tau

Un studiu realizat de Universitatea din Florida arata ca stima de sine a barbatilor are de suferit atunci cand partenera lor se bucura de succes, chiar si atunci cand nu sunt in competitie directa. Succesul femeii influenteaza negativ modul in care barbatul priveste viitorul relatiei.

Daca barbatul nu a reusit sa obtina succesul pe care simte ca il merita, reusita femeii il poate face sa plece din relatie. Nu se poate bucura de succesul ei deoarece el simte ca a esuat.

3. Il bati la cap non stop

Oamenii pot pune pe mute vocea femeii in cea mai mare parte a timpului. Din nefericire, cicaleala si frecusurile constante pot distruge o relatie. Barbatii se pot juca ca si copii, dar nu sunt copii.

Barbatii au nevoie sa se simta apreciati si in nici un caz sa li se spuna constant ce nu fac bine. Pentru un barbat, o femeie care se plange constant este creatura cea mai putin sexy de pe planeta.

4. Esti rece fata de el

Barbatii isi doresc intimitate la fel de mult ca si femeile. Dar, daca un barbat trebuie sa se roage de o femeie pentru asta in timp ce ea doar se foloseste de el, barbatul poate parasi relatia pentru a gasi acea conexiune sufleteasca cu o alta persoana. Un barbat se indragosteste de o femeie din mai multe motive; printr acestea, acela ca se simte cea mai atractiva persoana din viata ei.

5. Il compari cu alti barbati

Nu este nimic mai suparator pentru un barbat decat sa asculte o femeie vorbind despre relatiile din trecut. Cand femeia incepe sa-l compare cu un fost este inceputul sfarsitului. Barbatii nu doresc sa analizeze trecutul partenerei lor. Barbatul vrea sa creada ca este singurul care conteaza acum. Nu vrea sa auda ce au facut fostul iubit. Vrea sa stie ca ceea ce face el acum este suficient pentru tine.

6. Il sufoci

Barbatii au nevoie de spati. Ei nu vor sa fie tratati ca o proprietate. Barbatii au nevoie de prietenii lor.

Cand un barbat incepe sa simta ca si-a pierdut libertatea de a participa la activitatile pe care ii face placere sa le desfasoare alaturi de prietenii lui, va pleca.

O relatie sanatoasa presupune ca ambele parti sa aiba proprii prieteni si propriile hobby-uri. Co-dependenta stinge scanteia unei relatii.