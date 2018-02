Nu trebuie să ne trăim viața într-o stare constantă de luptă în interiorul nostru. Este posibil să oprim războiul care este dus de mintea noastră dacă ne respectăm cu grijă gândurile și alegem să nu fim prinși în vraja lor.

foto interior si prima pagina: patronestaff Shutterstock

Există o poveste budistă despre doi călugări care întâlnesc o femeie pe marginea unui rău. Unul dintre călugări o ajută să traverseze răul luând-o în brațe. Când ajung pe celălalt mal, femeia îi mulțumește și pleacă pe drumul ei. După câțiva kilometri, celălalt călugăr se întoarce către primul și îi spune: "Cum ai putut să faci așa ceva? Noi avem un jurământ... am promis că nu vom atinge niciodată o femeie." Primul călugăr se uită liniștit la colegul lui de călătorie și îi spune: "Tu încă te gândești la ea? Eu am uitat de această situație din momentul în care am lăsat-o jos din brațe pe marginea răului."

Acesta este un exemplu foarte bun cu privire la ce fac mințile noastre dacă nu suntem atenți. Purtăm suferințele noastre cu noi mult după ce situația inițială s-a încheiat (de asemenea, luăm poveri imaginare dintr-un viitor care nu poate veni niciodată). Mulți numesc asta "războiul din cap".

Știi ce simți. Ai parte de o zi aglomerată, însă obișnuită - multe taskuri de rezolvat la locul de muncă, nervi în trafic, aglomerație la supermarket. Și, în timp ce te confrunți cu toate aceste momente zi de zi, mintea ta vine și te obosește și mai mult făcându-te să te gândești la întâmplări care au avut loc ieri, săptămâna trecută, luna trecută sau chiar anii trecuți.

Am găsit câteva dintre cele mai bune metode pentru a lupta cu gândurile negative și a readuce liniștea și calmul în viața de zi cu zi.

1. Setează limite

Dacă simți că ești depășită în viață, încearcă să setezi anumite limite. Ca exemplu, setează o limită pentru de câte ori îți verifici mailurile, mesajele, Instagram-ul sau Facebook-ul. Nu te mai gândi că nu ai timp, încearcă doar să îți planifici altfel ziua.

Cum? Este foarte simplu. Pune-ți următoarea întrebare: "Ce mă ajută să mă relaxez?". O plimbare lungă prin parc, muzica, yoga, pilates, meditație, o ședință de înot, o carte frumoasă?

3. Încetinește

Emoțiile tale funcționează în aceeași măsură cu corpul tău. Ca exemplu, dacă încetinești în timpul mersului pe jos, începi să te simți mai puțin stresată (în comparație cu un moment în care te miști sau vorbești repede).

4. Acceptă ce se întâmplă și mergi mai departe

Ce se întâmplă în acest moment contează. În cazul în care gândurile tale zboară către un moment neplăcut din trecut - ceva ce a spus sau a făcut cineva - acceptă această situație și sentiment în loc să încerci să îl ignori. Când accepți îți dai seama că începe să își piardă puterea. Și în timp ce faptele ar putea fi în continuare în capul tău, sentimentele negative devin mult mai puțin puternice. În acest moment, lasă ca lucrurile să se desfășoare normal și încearcă să îți direcționezi atenția către momentul prezent.

5. Întreabă în loc să ghicești

Citirea minții unei persoane este aproape o practică imposibilă. Și, deși știm acest lucru, încercăm adesea să ghicim ce gândesc oamenii din jurul nostru și ajungem să ne creăm singuri anxietate, incertitudine și luăm decizii greșite. Așa că întreabă și comunică. Uneori poate fi mai greu la început, însă comunicarea te poate salva de atât de multe probleme pe termen lung.

6. Amintește-ți că și mâine este o zi

Uneori ai o zi proastă. Sau viață interferează cu planurile tale și poate că nu mai reușești să rezolvi ce îți propui sau planifici. Cel mai bun mod de a trata o astfel de situație este să îți reamintești că și mâine este o zi în care vei avea suficient timp să faci tot ce îți dorești.