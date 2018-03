Increderea este ceva fragil. Si odata distrusa, este greu sa o recapeti. Ca sa ai grija sa nu fi ranita, descopera cum sa te feresti de prietenii care te tradeaza.

Ai observat ca atunci cand esti copil vorbesti liber despre orice, dezvalui secrete sau detalii personale, fara sa te gandesti la consecinte? Pe masura ce inaintam in varsta, insa, invatam din experienta ca exista oameni in care nu trebuie sa ne punem increderea.

foto interior si prima pagina: haloviss, Shutterstock

Pana si in relatii de cuplu exista tradari ale increderii ce ruineaza totul. Si exista si prietenii care te tradeaza, desi nu ii credeai in stare de asa ceva, desi poate va cunosteati din copilarie si iti puneai toata increderea in ei.

Cand te simti tradata, ti se pare imposibil sa iti revii, sa ai incredere din nou in oameni. Asa ca, mai bine este sa previi aceasta situatie decat sa gasesti solutii ulterior!

Adesea credem ca oamenii pe care ii iubim ne vor iubi la fel si vor fi la fel de loiali. Insa nu este cazul de multe ori.

