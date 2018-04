Uneori adultii se comporta ca niste copii. Cu siguranta i-ai remarcat si tu pe „copiii plangaciosi” din familia ta, gasca ta de prieteni sau de la locul tau de munca! Si totusi, de ce oamenii mari au un comportament imatur? Cum intelegi oamenii imaturi? Afla parerea psihololor si vei recunoaste mai bine acei adulti imaturi, care refuza sa creasca.

In orice sistem (familal, de prieteni sau la job) exista cate un copil. Uneori (in familie) un copil realmente. Alteori, pur si simplu un adult ce refuza sa creasca. Chiar daca membrii familiei sunt adolescenti, adulti, parinti, ideea, notiunea de copil este inca prezenta in acel sistem. Copilul este inca bine reprezentat in spiritul familiei. Poti remarca asta intr-o familie agitata, e personajul care tipa pentru atentie, care nu isi asuma responsabilitatea actiunilor sale. Uneori, un adult din familie sau o ruda poate prelua rolul de copil si nu e necesar sa fie cel mai mic adult din sistem. Fie rolul de copil imatur care tipa si e furios, fie acela de copil mic si dragalas. Se intampla aceasta schimbare pentru ca acel adult trebuie sa isi satisfaca o nevoie personala sau se simte obligat sa isi asume rolul acela, pentru toata lumea din familia respectiva. Uneori parintii isi asuma rolul dede copii mari. Sunt nervosi, iritabili, se victimizeaza, se dau raniti sau suferinzi, cauta sa se aiba grija de ei, cauta sa fie alinati sau remarcati.

Acesti adulti care se victimizeaza pot fi usor de remarcat, spun psihlogii de la Psychology Today.

