Vremea de afara ne indeamna sa visam cu ochii deschisi la vacantele la mare. Impletitura pe care am realizat-o astazi este perfecta pentru a fi purtata in perioada verii; este foarte usor de realizat, iar singurul accesoriu de care avem nevoie este un elastic subtire.

Acest look poate fi purtat atat pe parul indreptat, cat si pe cel ondulat sau chiar cret. De asemenea, un accesoriu elegant sau chiar un coc simplu realizat din parul ramas liber poate transforma impletitura intr-o coafura eleganta pentru un eveniment important.

Pasii necesari pentru a obtine impletitura de mai jos:

1. Luam o sectiune de par dintr-o parte (zona laterala a bretonului) si o impartim in trei suvite.

2. Impletim suvitele si, in timp ce coboram, adaugam cate o alta suvita de par din zona calotei. Tragem usor de suvite pentru mai mult volum.

3. In momentul in care ajungem in zona umarului, impletim normal (fara a mai adauga suvite exterioare).

Pentru mai multe detalii, urmariti clipul de mai jos: